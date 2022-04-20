南投3歲童遭爸媽「囚禁凌虐」亡！二審認母未涉案改輕判

據了解，林男與徐女育有一對雙胞胎兄弟，其中小兒子因發展遲緩，平時由林母負責照顧，直到前年年底林母因病，無法繼續照顧，遂由林男帶回家裡同住，豈料小兒子返家後，適應不良且還出現退化現象，也因此無法表達如廁需求，常常把褲子弄髒，引發夫妻2人的不滿。
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2月起，2人變本加厲，要求林童只能在餐桌上趴睡，或是睡紙板，之後更限制男童只能在浴室裡生活，吃喝拉撒全部都在同一處；3/21上午11時許，林男又因小兒子不吃飯出手教訓，但這一次虛弱的男童已經無法再承受毆打，在多次被推撞牆壁後，終於引發腦出血而昏迷，搶救12天仍宣告不治。
地方法院一審認為，林姓夫妻罪行惡劣，分別判處14年、12年有期徒刑；案經上訴，台中高分院雖維持林男原判，但徐女部分，則因證據不足，無法證明她有動手毆打男童，因此殺人罪嫌處無罪，改依凌虐妨害幼童發育罪判處4年徒刑，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）
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