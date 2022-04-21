深夜長文回擊王國材　台鐵企工：露臉不是傾聽基層

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王國材曾公開表示，「在去年4月2日太魯閣號重大事故後，期待及要求臺鐵改革的聲浪從未停歇」但工會反問，如果沒發生重大事故，安全就不重要了嗎？「安全」對於台鐵同仁來說，是一件很重要的事，這是我們的工作環境，我們比民眾還在乎，但我們的反應您聽到了嗎？當沒有輿論壓力時，您似乎充耳不聞，其實您輕視了台鐵員工對於在事故發生的傷感與悲憤，那種與事故家屬的感同身受，是您無法體會的，尤其對於事故後投入救災與關懷的員工來說，無法幫助家屬抹去所有的傷痛的那種無力感您懂嗎？
工會同意，為符合社會大眾的殷殷期盼而需要改革，但不表示交通部可以為所欲為，在沒有溝通的情況下，將不清不楚的公司條例草案送審，身為台鐵員工的我們當然知道目前的缺失與問題，但您卻沒有傾聽我們的聲音，而設立這些草案，除了讓員工陷於恐慌的環境中，也使全民行的安全備受威脅，「難道這就是部長的德政？成為政院底下使命必達的交通部長？」
「台鐵債務不是員工需要承擔，但也不能將這些原罪加諸在員工身上，更不要企圖混淆社會大眾的刻板印象」，政府不停的帶風向，將台鐵員工塑造成「敗家子」、「賠錢貨」，也許百年老店可以扣上「行政組織體制的僵化」，但這也是因為組織體系龐大的問題所在，該檢討的絕非是基層員工，當組織有問題需調整的都是高階主管，台鐵的體質越來越差，也是高階主管們需要負責與檢討的，要解決這些束縛只要鬆綁法令即可，不需要大費周章的公司化，工會同意「必須找出方法解決債務問題」，但絕非是拿我們的資產打主意，最後資產沒了，債務依然存在。
「也許部長認為，到處露臉舉辦幾場只能聽不能發言的見面會，就是聆聽同仁的心聲及意見，就是因為這樣的方式工會才不參與，形式上的溝通，毫無實質的意義存在，在部長的心理只要達成任務，任何事都不重要，這樣的心態工會怎麼可能同意，也許部長真的很有誠意，儘可能將大家關切的意見加到條例草案內，並承諾所有對員工好的福利條件，也同意白紙黑字寫進條例裡，但目前條例都在立法院，審議的內容也跟部長說所說的不同，這要我們如何相信，一邊打開天窗說亮話，一邊背地審查，員工們其實都很想相信部長，但實際上的態樣，告訴我們不能相信，這讓我們不得不用實際行動來表達不滿，我們也曾相信未來是美好，但沒有期待的未來可以是美好的嗎？」
工會強調，台鐵安全改革不只是「現在進行式」，更是應該一直努力的「未來式」，在社會的期待及要求下，安全不管是現在或未來都很重要，所有的規劃與設立都必須是必要且可行的，絕非是天馬行空、不切實際的，也不是為了安插所謂的特定人士而成立的。
對於「五一不加班活動」，工會表示，絕非是為了不便民而發起的，希望王國材不要再把台鐵員工妖魔化，工會純粹只是用行動來表達對於交通部霸道的行為的不滿，絕非罷工也絕非癱瘓交通，只是行使勞工的權益提出「不加班」的訴求，絕非如王國材所說台鐵人不樂於付出，否則不必選擇只在「五一」這一天，國人的不便工會也在乎，台鐵人志在服務的高尚情操一直都在，「不是我們不懂部長，而是部長不懂我們」
最後，工會表示，「台鐵員工想向部長說，我們的需求很簡單，『安全、安定、永續經營』辜負部長的期待深感抱歉，期許得到大家的諒解」。