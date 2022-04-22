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台鐵兩工會槓交通部　喊話王國材勿轉移焦點

▲台鐵公司化條例21日於立院進行逐條審查，但從提出草案至今均未獲得兩大工會支持。圖為台鐵產工19召開記者會。（圖／產工提供）
▲台鐵公司化條例21日於立院進行逐條審查，但從提出草案至今均未獲得兩大工會支持。圖為台鐵產工19召開記者會。（圖／產工提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-22 09:30:00

台鐵公司化條例21日於立院進行逐條審查，但從提出草案至今均未獲得兩大工會支持，台鐵企業工會數次強調，台鐵需要的是安全而非掛牌，條文中只見債務分配不見安全改革內容，難以讓員工安心。台鐵產業工會也持相同立場，並提出六大安全改革訴求，要求交通部應白紙黑字將改革內容入法，而不是拿「公司化」轉移社會焦點。

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台鐵公司化條例即將通過立院審查，中央對於國營台鐵公司2024年上路的目標勢在必行。台鐵企業工會主張，政院於2003年要求台鐵須遵守「低票價造成歷史債務政府全部承接」、「服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼」、「軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔」、「工會可監督、協商及同意臺鐵組織改革相關條例」四大承諾才能談國營公司化，如今承諾跳票，員工難以信服。

台鐵企工秘書長吳長智於「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會上劍指交通部，台鐵行車制度指揮鏈完全失控，王國材要負全部責任，更何況過去台鐵電氣化與27年票價凍漲而累積的高額歷史債務，本就該由中央承擔，在公司化之後台鐵形同開張即虧損。

企工呼籲，交通部要認清，台鐵淪落至此是因為資方台鐵局對改革規劃能力不足，且怠忽職守應該調整、汰換的是不適任主管，而不是將工會形塑為「改革絆腳石」，企工理事長陳世杰也說，改革的目的是為了更安全，現在卻纏繞在土地資產，早已失真。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾接受《NOWnews今日新聞》採訪也表示，產工一直都希望從根本解決問題，從當年普悠瑪事故後，即有提出高流動率和待遇不足衍伸出的安全問題，至今仍未改善，其實從終結過勞班表、普悠瑪事故後要求第三方調查、潮州事故要求制度改革，都可以看到產工訴求改革的決心，「本身不安全的條例也不該假藉安全的名義硬闖關，鐵路改革不能邊開邊修。」

「不論是部長寫的公開信還是許多對外發言，都把責任推給台鐵員工，不是沒有SOP，而是員工沒有遵守」，中央以事故為由倉促上路公司化，談論資產開發、劃清土地，對於行車安全僅用「安全改革是進行式」搪塞，魏豫綾強調，公司化條例一定要與基層協商，而產工也提出教育訓練標準化、公開監理機制等六項訴求，如果中央真的有心改善台鐵安全，應白紙黑字將安全改革內容入法，而不是用公司化轉移焦點。
 

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