上海副市長視察民宅雙手「藏好藏滿」　遭酸：是多怕染疫

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疫情之下，做好防疫工作本無可厚非，但爭議點在於，視察過程，陳通的雙手始終藏在袖子裡，袖口只看得到2團白色的消毒布，連他打開屋主的冰箱門也是隔著袖子，完全看不見手掌的形狀。
陳通的舉動在微博等平台上引發熱議，許多中國網友痛批：「視察居民生活，畏手畏腳，如果不看新聞發布會照片，還以為沒有手呢？！戰疫關鍵，為什麼不能『露一手』呢」、「上海副市長陳通下社區，手都不敢露出來。人民的市長就這品相」。還有人酸他：「不過人家陳通沒有戴面罩已經很好了」、「陳通副市長其實是從四川來的冰墩墩，原本就沒有手，身殘志堅工作在抗疫一線，不愧是中國好市長，人民好公僕」、「上海總之挺魔幻的，是誰把副市長陳通的手給P掉，過份了」。
至於屋主家裡的冰箱、餐桌上堆滿了各種食物及蔬果，也成為中國網友的討論話題，不少人認為：「物資是拍之前送進去的，拍完有沒有拿走不知道」、「正常人家誰沒事幹，把東西都堆在飯桌上」、「上海副市長陳通同志，變身小叮噹，下社區解決群眾各種生活問題」。
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