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上海副市長視察民宅雙手「藏好藏滿」　遭酸：是多怕染疫

▲上海市副市長陳通19日前往社區視察物資供應，因為雙手一直藏在袖子裡而挨批。（圖／翻攝自微博）
▲上海市副市長陳通19日前往社區視察物資供應，因為雙手一直藏在袖子裡而挨批。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-21 06:54:32

中國上海市新冠疫情持續，民眾累積的不滿越來越多，上海市副市長陳通19日前往社區視察物資供應，因為雙手一直藏在袖子裡，挨批「是多怕染疫」；而民宅桌上冰箱堆滿大量食物，也被質疑是官方為了作秀的「擺拍」。

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綜合媒體報導，兼任上海市疫情防控領導小組「生活物資保障專班」負責人的陳通，19日前往上海市寶山區的「遠景佳苑」小區視察，照片顯示，陳通一行人，身著淺藍色防護服、佩戴N95口罩進入社區民宅。

疫情之下，做好防疫工作本無可厚非，但爭議點在於，視察過程，陳通的雙手始終藏在袖子裡，袖口只看得到2團白色的消毒布，連他打開屋主的冰箱門也是隔著袖子，完全看不見手掌的形狀。

▲中國民眾紛紛關心陳通的雙手怎麼了。（圖／翻攝自微博）
▲中國民眾紛紛關心陳通的雙手怎麼了。（圖／翻攝自微博）
陳通的舉動在微博等平台上引發熱議，許多中國網友痛批：「視察居民生活，畏手畏腳，如果不看新聞發布會照片，還以為沒有手呢？！戰疫關鍵，為什麼不能『露一手』呢」、「上海副市長陳通下社區，手都不敢露出來。人民的市長就這品相」。還有人酸他：「不過人家陳通沒有戴面罩已經很好了」、「陳通副市長其實是從四川來的冰墩墩，原本就沒有手，身殘志堅工作在抗疫一線，不愧是中國好市長，人民好公僕」、「上海總之挺魔幻的，是誰把副市長陳通的手給P掉，過份了」。

▲陳通的行為在微博引發不少批評。（圖／翻攝自微博）
▲陳通的行為在微博引發不少批評。（圖／翻攝自微博）
至於屋主家裡的冰箱、餐桌上堆滿了各種食物及蔬果，也成為中國網友的討論話題，不少人認為：「物資是拍之前送進去的，拍完有沒有拿走不知道」、「正常人家誰沒事幹，把東西都堆在飯桌上」、「上海副市長陳通同志，變身小叮噹，下社區解決群眾各種生活問題」。

▲不少微博網友認為，被視察的民宅擺出許多食物，是為了官方宣傳的需要。（圖／翻攝自微博）
▲不少微博網友認為，被視察的民宅擺出許多食物，是為了官方宣傳的需要。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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