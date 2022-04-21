中官媒再喊話「放棄清零會引發恐慌」　鍾南山文章被消失

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此外，Omicron本身的致病性雖不及其他毒株強，但絕非「大號流感」，危害性比流感大很多，總體病死率也比流感要高，如果放棄動態清零、放任病毒流行，除了是對科學的不尊重，對生命的不負責以外，勢必將形成規模性反彈，進而引發恐慌，造成醫療資源擠兌，嚴重威脅有基礎疾病、未接種疫苗的高齡老人，讓中國的疫情防控成果付之東流。
文章還批評，有些國家選擇與新冠共存，是因為這些國家找不到一種理想的策略來控制新冠疫情，加上已錯失動態清零的機會，所以就乾脆躺平，但即便付出了大量生命的代價，這些國家也遠不能說結束疫情，一旦感染和死亡人數大幅上升，往往又會收緊防控策略，相較而言，中國本土疫情狀況，總體上完全可以做到、也能夠實現動態清零，喊話：「堅持就是勝利，堅持定能勝利。」
另據香港《南華早報》報導，中國工程院院士鍾南山與其他作者，本月6日曾以英文在「國家科學評論」（National Science Review）共同發文，題為「關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略」，內容指出動態清零不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常，還建議在某些指定城市或地區展開試點調查，並根據境外輸入病例的流行病學特點調整政策。
有關這篇文章的中文報導，18日曾出現在中國媒體，然而，該文章與目前官方強調的「動態清零」明顯有所抵觸，事後已在網路上被刪除。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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