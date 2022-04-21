法國大選辯論登場！馬克宏狂踩雷朋「親俄」

法國即將於24日舉行總統大選第2輪投票，決定未來5年由誰帶領法國。爭取連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）與極右政黨國民聯盟 （原名國民陣線）候選人雷朋（Marine Le Pen）20日出席電視辯論，雙方在俄羅斯、歐盟等問題上針鋒相對，馬克宏緊踩雷朋立場親俄，太過依賴俄羅斯和蒲亭（Vladimir Putin）。
綜合外媒報導，雷朋在辯論會上表示，支持經濟援助烏克蘭、制裁俄羅斯，但不認同針對俄羅斯天然氣及石油的策略，因為此舉會導致法國人民與家庭受到極大影響。馬克宏則指控雷朋與莫斯科關係密切，包括曾向俄羅斯國營銀行申請數百萬歐元的貸款，並因過度倚賴俄羅斯及蒲亭的權力，所以才無法採取強硬立場援烏抗俄。
面對「拿人手短」的控訴，雷朋則回應，自己所屬的政黨並不富有，卻又沒有法國銀行願意借貸給它們，「不讓我向法國的銀行借錢，卻又在我向國外借錢時指責我，這很狡詐」。
馬克宏續指，雷朋是2014年首批承認俄國吞併克里米亞的歐洲政治家之一：「容我提醒妳，在國際法中，我們很少承認，也就是說，自二戰以來我們不再這樣做了，被武力吞併的領土。」
2人也針對歐盟問題進行辯論，雷朋聲稱沒有帶領法國脫歐的打算，只是希望能改革制度，讓各國主權優於歐盟，並批評歐盟容許勞工在成員國之間自由流動的措施；對此馬克宏則認為，歐盟是一個共同計劃，不是只靠個人意願就能隨意改變的，何況曾經當過歐洲議會議員的雷朋，自己也很少出席相關會議，重申相信歐盟與法德聯盟的決心，希望打造更強大、團結的歐盟。