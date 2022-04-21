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媽祖遶境後肩膀、膝蓋腫痛　綠唇貝有效預防慢性肌腱炎

媽祖遶境後肩膀、膝蓋腫痛　綠唇貝有效預防慢性肌腱炎
媽祖遶境後肩膀、膝蓋腫痛　綠唇貝有效預防慢性肌腱炎

健康醫療網

2022-04-21 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香剛結束，於遶境期間設立巡迴衛教志工站中興大學鄭豐邦教授與澄清復健醫院，也公開了2022年大甲媽遶境隨行中、蒐集到有關民眾不適症狀的統計數據。在針對2000人的調查中發現，有超過八成以上遶境沿途民眾反映有疼痛不適症狀，其中又以肩膀疼痛佔45.2%居冠，腰部疼痛其次、佔24.3%，以及18.3%的膝蓋疼痛。

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▲中興大學鄭豐邦教授攜手澄清復健醫院成立巡迴衛教志工站。

實際參與多站服務的澄清復健醫院物理治療師林建岳表示，參與遶境民眾長時間、長距離行走，容易引發肌腱炎；肩、腰、膝蓋等關節部位、本就是肌腱炎的好發部位。全程跟隨的信眾、帶足九天八夜的日用品加行李、有相當重量；就算只跟幾站或幾天，飲水飲料、雨具、手機、充電寶、毛巾、外套也得帶，還有拿不完的結緣品，負荷愈來愈重…不論是背背包、提手袋、推推車、牽腳踏車…香火旗也得隨時抓著！肩膀的負擔、其實不見得比雙腳輕！

平均第三天就出現疼痛　醫：一週未恢復、恐成慢性肌腱炎

除了疼痛部位，這次調查也發現，遶境民眾平均從「第三天」開始出現紅腫熱痛等不適狀況，而這些也都是急性肌腱炎常見的臨床症狀。澄清復健醫院醫療副院長鄢若愚說，一般急性肌腱炎只要妥善處理、充分休息，大多會在一週內逐步緩解、漸漸不痛，但若症狀持續一週仍未改善，就可能演變成慢性發炎，長期下來肌腱恐產生疤痕組織，並造成沾黏、軟組織纖維化，甚至影響日後活動功能，最終引爆俗稱的五十肩、游泳肩，提醒大家、切不可輕忽大意。

慢性肌腱炎的成因、在於肌腱反覆撕裂受傷；長時間維持相同姿勢、背負重物或反覆動作過勞，肌肉組織都可能不斷磨損發炎；若沒尋求正確治療、又沒能讓受傷軟組織獲得充分休息、足夠的營養、來修補撕裂的傷害，甚至繼續不正常磨耗、讓傷勢持續擴大，還可能惡化為不可逆的終生傷害疾症。家庭主婦、上班族與肌肉力量較弱的年長者，都是高風險族群。

▲遶境民眾平均從「第三天」開始出現紅腫熱痛等不適狀況。

事後鎮定預防慢性肌腱炎　優質脂肪酸有效抗發炎

要避免慢性肌腱炎，最重要的是劇烈運動後的鎮定與恢復。澄清復健醫院醫療副院長鄢若愚副院長表示，急性發炎當下，可以冰敷或固定等方式緊急舒緩，事後更應多休息，讓受損組織有時間修補恢復，另外也可適度補充含DHA、EPA及Omega3等優質脂肪酸的食物，幫助消炎與復原。

補充優質脂肪酸，許多人的首選是海鮮或魚油，但海洋汙染、食安問題，海鮮是否含重金屬或化學微粒，難以掌握，且大量攝取EPA，也可能造成噁心、嘔吐等副作用。

研究顯示，貝類中含有的游離型脂肪酸(如綠唇貝等)，而其中的呋喃脂肪酸（Furan fatty acid），更能有抑制引起發炎反應的環氧化酵素 (COX)，幫助消炎。

媽祖遶境、號稱世界三大宗教盛事之一，追隨者屢創新高。物理治療師提醒，民眾瘋媽祖，不論是發願陪走、或虔誠還願，撐過挑戰、鍛鍊意志力與體力、收穫滿滿；但接下來的一週、就需要徹底休息並注重營養補充，遠離傷害，明年才有機會繼續跟上。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53477

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