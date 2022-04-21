媽祖遶境後肩膀、膝蓋腫痛　綠唇貝有效預防慢性肌腱炎

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▲中興大學鄭豐邦教授攜手澄清復健醫院成立巡迴衛教志工站。
實際參與多站服務的澄清復健醫院物理治療師林建岳表示，參與遶境民眾長時間、長距離行走，容易引發肌腱炎；肩、腰、膝蓋等關節部位、本就是肌腱炎的好發部位。全程跟隨的信眾、帶足九天八夜的日用品加行李、有相當重量；就算只跟幾站或幾天，飲水飲料、雨具、手機、充電寶、毛巾、外套也得帶，還有拿不完的結緣品，負荷愈來愈重…不論是背背包、提手袋、推推車、牽腳踏車…香火旗也得隨時抓著！肩膀的負擔、其實不見得比雙腳輕！
平均第三天就出現疼痛 醫：一週未恢復、恐成慢性肌腱炎
除了疼痛部位，這次調查也發現，遶境民眾平均從「第三天」開始出現紅腫熱痛等不適狀況，而這些也都是急性肌腱炎常見的臨床症狀。澄清復健醫院醫療副院長鄢若愚說，一般急性肌腱炎只要妥善處理、充分休息，大多會在一週內逐步緩解、漸漸不痛，但若症狀持續一週仍未改善，就可能演變成慢性發炎，長期下來肌腱恐產生疤痕組織，並造成沾黏、軟組織纖維化，甚至影響日後活動功能，最終引爆俗稱的五十肩、游泳肩，提醒大家、切不可輕忽大意。
慢性肌腱炎的成因、在於肌腱反覆撕裂受傷；長時間維持相同姿勢、背負重物或反覆動作過勞，肌肉組織都可能不斷磨損發炎；若沒尋求正確治療、又沒能讓受傷軟組織獲得充分休息、足夠的營養、來修補撕裂的傷害，甚至繼續不正常磨耗、讓傷勢持續擴大，還可能惡化為不可逆的終生傷害疾症。家庭主婦、上班族與肌肉力量較弱的年長者，都是高風險族群。
▲遶境民眾平均從「第三天」開始出現紅腫熱痛等不適狀況。
事後鎮定預防慢性肌腱炎 優質脂肪酸有效抗發炎
要避免慢性肌腱炎，最重要的是劇烈運動後的鎮定與恢復。澄清復健醫院醫療副院長鄢若愚副院長表示，急性發炎當下，可以冰敷或固定等方式緊急舒緩，事後更應多休息，讓受損組織有時間修補恢復，另外也可適度補充含DHA、EPA及Omega3等優質脂肪酸的食物，幫助消炎與復原。
補充優質脂肪酸，許多人的首選是海鮮或魚油，但海洋汙染、食安問題，海鮮是否含重金屬或化學微粒，難以掌握，且大量攝取EPA，也可能造成噁心、嘔吐等副作用。
研究顯示，貝類中含有的游離型脂肪酸(如綠唇貝等)，而其中的呋喃脂肪酸（Furan fatty acid），更能有抑制引起發炎反應的環氧化酵素 (COX)，幫助消炎。
媽祖遶境、號稱世界三大宗教盛事之一，追隨者屢創新高。物理治療師提醒，民眾瘋媽祖，不論是發願陪走、或虔誠還願，撐過挑戰、鍛鍊意志力與體力、收穫滿滿；但接下來的一週、就需要徹底休息並注重營養補充，遠離傷害，明年才有機會繼續跟上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53477
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