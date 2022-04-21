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五倍券晚鳥優惠！全家「花200送40」　特大杯咖啡買1送1

▲五倍券晚鳥加碼來了！全家超商宣布加送20%回饋金，花200元五倍券送40元購物金，且能抽SKODA汽車、光陽電動機車，明（22）日起開跑三天特大杯美式買一送一。（圖／業者提供）
▲五倍券晚鳥加碼來了！全家超商宣布加送20%回饋金，花200元五倍券送40元購物金，且能抽SKODA汽車、光陽電動機車，明（22）日起開跑三天特大杯美式買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-21 10:30:002022-04-21 12:12:28

五倍券進入倒數10天，還沒花完的民眾趕緊拿出來，以免4月30日過後失效變廢紙。全家超商今（21）日宣布推出晚鳥加碼，使用200元五倍券送40元購物金、500元五倍券送100元購物金，1000元五倍券則送200元購物金，且每次憑五倍券消費，都能獲得一次抽SKODA汽車、光陽電動機車的機會。此外，明（22）日起一連三天推出特大杯美式買一送一，咖啡控可得抓緊半價時機。

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手邊還有五倍券的民眾有福了，全家超商在4月30日到期之前，推出晚鳥加碼優惠，用五倍券消費都可額外獲得20%購物金，使用200元五倍券送40元購物金（單筆滿100元可用）、500元五倍券送100元購物金（單筆滿250元可用）、1000元五倍券送200元購物金（單筆滿500可用）。

▲除了五倍券晚鳥優惠，明（22）日起展開一連三天特大杯美式買一送一優惠。（圖／全家提供）
▲除了五倍券晚鳥優惠，明（22）日起展開一連三天特大杯美式買一送一優惠。（圖／全家提供）
整體來看，回饋幅度達2成算是很有誠意，最主要還是使用門檻夠友善，單筆低消100元就能抵用加送的40元購物金。此外，4月30日前每次購物只要使用五倍券消費，掃描小白單上的QRcode可登錄一次抽獎序號，買愈多次中獎機會愈高，有機會抽中SKODA汽車、光陽電動機車。

五倍券早就花光也沒關係，看準周末氣溫將飆升，全台高溫上看30度，全家自明（22）日起至4月24日，連續三天推出經典美式特大杯買一送一，不過是採取發放小白單隔周兌換的消費模式，買一杯特大美式可獲得一張小白單，可在4月25日至4月29日至原店免費兌換第二杯。

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