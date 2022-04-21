藍綠立委爆激烈肢體衝突！國務機要費除罪15分鐘通過初審
立法院財委會今（21）日將審查《會計法》第99條之1條文修正案，朝野再開會前數度爆發口角與推擠衝突。委員會開始後，朝野立委在主席台上拉扯、推擠、出手互毆、撒「假SOGO禮券」，國民黨團一開始提出散會動議遭到否決，郭國文提出暫停詢答與討論的臨時動議，經表決通過，最後在國民黨立委的抗議聲下，財委會召委沈惠發快速宣布通過並散會，全案保留送院會處理，送交院會前須經由黨團協商，前後過程共經歷15分鐘。
民進黨總召柯建銘受訪時表示，國務機要費爭議是歷史共業，國民黨看到前總統陳水扁一定會抓狂，陳水扁的案子很冤枉，今天的修法是為了憲法平等權，陳的政治效益與提款功能已經減弱了，希望國民黨理性討論，各黨都有政治攻防，應互相尊重。
國民黨算團總召曾銘宗表示，柯建銘已經講明要強行通過，但國民黨團也會強力阻擋。現在疫情如此嚴峻，「這個時機點上強行通過爭議法案，居心何在？」曾說，民進黨竟要讓朝野立委聚集在會議室裡，徒增染疫風險。陳水扁的國務機要費精簡認定有爭議的金額高達一億多，如今綠營應說清楚，「到底是柯建銘還是民進黨哪位高層拿了錢？」萬一除罪化通過，民進黨將國務機要費養網軍、賄選、助選等做政治使用，國民黨先做最強烈抗議與譴責，奉勸不要強度關山。
前總統陳水扁因國務機要費案纏訟15年，日前特別召開記者會公布國務機要費金流，再度掀起國務機要費除罪化討論。立法院財政委員會今日排審《會計法》第99條之1條文修正案，民進黨團昨晚在會議室錢擺出一排躺椅，自昨晚8點起輪班守夜，國民黨團則於上午5點集合，雙方也於清晨排隊時就出現肢體衝突。
《會計法》第99條之1條文修正案，是針對民國95年12月31日以前，各機關支用之機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任者不罰。