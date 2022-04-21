蘇有朋腫到被虧認不出來　本人PO近照讓網友閉嘴了

蘇有朋以建中、台大高學歷踏入歌壇，男團「小虎隊」解散後轉朝戲劇界發展，電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、電影《風聲》等都是代表作。他2月初分享為北京冬奧獻唱的MV，被發現俊臉腫了一圈，對此，本人昨（20日）PO出一張出哏圖回應。
年近半百的蘇有朋給人凍齡小生形象，先前曝光的北京冬奧主題曲《一起向未來》MV，共邀請105位藝人獻唱，蘇有朋也參與其中，不過網友不少看了影片，發現蘇有朋的臉略為浮腫，與當年有稜有角的輪廓相差甚遠，懷疑他發福。
相隔2個月，蘇有朋在微博上傳一張以他清瘦模樣組成的九宮格照片，上頭字幕寫著「我已經半個小時沒東西吃了」、「吃不吃，吃不吃，啊啊啊」、「一斤沒掉，好痛苦啊」、「我就這兒胖，哪兒胖的」、「就算斷了氣我也會瘦回來的」等，配文則作勢生氣寫下：「胖瘦自如，不勞費心！」
蘇有朋更在留言區貼出近照，寫道「再就業一個月吼（後）的我，我一點也不急」，還保證沒有修圖，照片中，他瘦回瓜子臉，狀態不像48歲，有網友留言「好像有人急了」，釣出本人回應「一定是你」，其他網友表示：「就預感到你會回復」、「有朋哥真是太有意思了，又幽默又可愛」、「不管你胖了還是瘦了，永遠都是我心目中的男神啦」！（編輯：楊穎軒）