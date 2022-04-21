COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蘇有朋腫到被虧認不出來　本人PO近照讓網友閉嘴了

▲蘇有朋回應身材發福一事。（圖／NOWnews資料照）
▲蘇有朋回應身材發福一事。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-21 10:01:152022-04-21 10:21:29

蘇有朋以建中、台大高學歷踏入歌壇，男團「小虎隊」解散後轉朝戲劇界發展，電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、電影《風聲》等都是代表作。他2月初分享為北京冬奧獻唱的MV，被發現俊臉腫了一圈，對此，本人昨（20日）PO出一張出哏圖回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蘇有朋（後排左一）從小虎隊入行，近年多在對岸發展，演戲也上綜藝節目。（圖／蘇有朋IG）
▲蘇有朋（後排左一）從小虎隊入行，近年多在對岸發展，演戲也上綜藝節目。（圖／蘇有朋IG）
▲蘇有朋15歲張小燕發掘，至今已經出道34年。（圖／蘇有朋微博）
▲蘇有朋15歲張小燕發掘，至今已經出道34年，仍活躍演藝圈。（圖／蘇有朋微博）
年近半百的蘇有朋給人凍齡小生形象，先前曝光的北京冬奧主題曲《一起向未來》MV，共邀請105位藝人獻唱，蘇有朋也參與其中，不過網友不少看了影片，發現蘇有朋的臉略為浮腫，與當年有稜有角的輪廓相差甚遠，懷疑他發福。

▲蘇有朋變腫讓人認不得。（圖／蘇有朋微博）
▲▼蘇有朋前陣子臉頰看起來有些肉感，尖下巴也快消失。（圖／蘇有朋微博）
▲
相隔2個月，蘇有朋在微博上傳一張以他清瘦模樣組成的九宮格照片，上頭字幕寫著「我已經半個小時沒東西吃了」、「吃不吃，吃不吃，啊啊啊」、「一斤沒掉，好痛苦啊」、「我就這兒胖，哪兒胖的」、「就算斷了氣我也會瘦回來的」等，配文則作勢生氣寫下：「胖瘦自如，不勞費心！」

▲蘇有朋以自嘲的方式回應身材管理一事。（圖／蘇有朋微博）
▲蘇有朋以自嘲的方式回應身材管理一事。（圖／蘇有朋微博）
蘇有朋更在留言區貼出近照，寫道「再就業一個月吼（後）的我，我一點也不急」，還保證沒有修圖，照片中，他瘦回瓜子臉，狀態不像48歲，有網友留言「好像有人急了」，釣出本人回應「一定是你」，其他網友表示：「就預感到你會回復」、「有朋哥真是太有意思了，又幽默又可愛」、「不管你胖了還是瘦了，永遠都是我心目中的男神啦」！（編輯：楊穎軒）

▲蘇有朋瘦回男神狀態。（圖／蘇有朋微博）
▲蘇有朋瘦回男神狀態。（圖／蘇有朋微博）

「激凸事件」延燒！許藍方公開照片轟：受不了這種風氣

白皙深U妹寵物店撸貓　2萬人視線全歪：我去面壁

55歲王祖賢駝背、亂髮吃鍋　女神「顏值暴跌」模樣流出！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀