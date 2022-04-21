超商冰品近半價 全家靠一招「買200送100」：1人限3次
7-11、全家兩大超商相繼開跑本周限定優惠，迎來周末全台高溫，飲料、冰品方面都有不錯的促銷力道。省錢網友激推全家速纖「整箱搬」不到200元，或是少喝一杯手搖飲，就能改買3瓶大罐裝純喫茶。7-11明（22）日起限時5天祭出瑞穗鮮乳雪糕買2送1，以及PowerBOMB能量飲料買一送一。
全家本周促銷品有不少亮點，首推銀耳花釀買一送一，有網友抱怨銀耳花釀出現很多次，但永遠買不到，立刻釣出內行回應：「隨便加入一家全家LINE群組就可以先預購了」。飲品部份還有速纖買2送2，整箱搬不到兩百元，平均單瓶7.5元。也有省錢網友大推省下一杯手搖飲60元，就能改買純喫茶大罐裝（650ml）任選3件很划算。
隨著天氣回溫，周末中南部高溫上看33度，冰品部份首推「牛奶糖大福」、「摩摩喳喳雪糕」及「Twix巧克力風味冰棒」，全部都是加10元多1件，以Twix巧克力冰棒原價59元來算，平均單入特價34.5元，相當於打了5.8折。
除了商品回饋，全家在4月27日至5月3日期間，使用MyFamiPay（限台新、玉山、中信、富邦、新光、永豐、聯邦、匯豐）支付，滿200元就送全家App百元酷碰券，單筆消費滿300元可用，每位會員限換3次。
7-ELEVEN也自明（22）日起祭出限時5天優惠，敲碗度最高的是瑞穗鮮乳雪糕，這次祭出買2送1，平均單支26元，眾人狂堆冰吃好吃，但也懷念「以前是40元買一送一」，大嘆折扣幅度回不去。買一送一部份則有PowerBOMB能量飲料，不過網友更推2瓶39元的老虎牙子：「老虎牙子買爆」、「老虎牙子便宜」，只是也有人認為喝起來像在喝糖水。