醫院千金逼聞腳「香不香」超失控！特斯拉司機不忍了提告
台中市一名女子，前（19）日搭乘特斯拉多元計程車時，把腳踩在椅背上遭司機制止，沒想到該名女子因此失控暴走，向司機嗆聲自己家裡開醫院、黑白兩道都認識，更把腳伸到前座逼司機聞，還狂問「香不香？」誇張行徑讓大家看傻，司機也決定不忍了，聯繫警方到台中市何安所報案。
據了解，該女子在台中市漢口路三段搭車，上車後便自行將鞋子脫掉，並踩在椅背上，駕駛見狀遂出言提醒「妳的腳乾淨嗎，不能放地上嗎？」不料引發該女強烈不滿，不斷跳針反嗆司機「沒禮貌」，更聲稱自己家裡開醫院，「不要以為我今天穿這樣子就是沒有背景」，嗆聲自己很懂法律，是文組學霸且黑白兩道都熟，怒罵司機「毀掉一個人的情緒，知道你造了多少業障嗎？」
該女更直接從後座把腿往前伸，將腳掌硬湊到司機臉上逼問「香不香？香不香？」還打電話到55688投訴，誣賴自己遭到駕駛性騷擾，甚至批評司機長相猥褻，更質疑「你有吸毒嗎？有嗑藥嗎？」言行超脫序，讓司機一臉無奈。
失控行徑全被行車紀錄器拍下，司機也決定提告，將前往台中市警局第六分局何安派出所報案。警方證實已經接獲司機聯繫，並約定好報案的時間，目前已將雙方年籍資料抄登，待司機抽空前往製作筆錄完成，後續依法移送偵辦。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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