名家論壇》錢震宇／無用的記者會大可停開

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從疫情指揮中心記者會的發布內容來看，蔡政府一直覺得自己防疫做得很好，疫情控制得宜，不會擴大傳染，如今演變至此跟他們一點關係都沒有，然後還跟民眾說之後會確診數會更多，大家不要意外，只要乖乖待在家自我隔離就好。這種政府都沒事、人民都有事的防疫法，真的是不要臉到極點。
政府無能，搞到人民要發起自救。現在走到哪問起人，沒有一個人知道要如何居家隔離，沒有一個人知道我要怎麼知道我需不需要被隔離。資訊紊亂不說，連主政的中央政府也莫衷一是。
我有朋友私訊問我，就讀國小的女兒被匡列了，他們全家也被要求居家照顧自主管理，但要怎麼做一問三不知，也沒有衛生官員告訴他們。譬如女兒要快篩，但同住的家人要不要快篩，他們也沒講。另外現在也沒有快篩試劑，他們自己在市面上也買不到，真的不知所措。
此外，現在假設確診者都是輕症甚至是無症狀，防疫重點到底是要學習與輕症共存，恢復正常生活。還是確診者一律要嚴格居隔？如果是這樣，那與確診者有足跡重疊的人還有需要被匡列嗎？如果確診者之後會破萬，那被匡列者一定是確診者的好幾倍，屆時居家照護者人數暴增，社會機能還能正常運作嗎？誰來告訴我？
陳時中至今沒有清楚表達政府對於後新冠疫情的態度，是不願說清楚，還是不想說清楚。
猶記得當初疫情在世界各地大爆發時，陳時中用阻絕於境外的方式，開始鎖國，後來拒絕普篩，讓台灣看上去防疫成效卓越；但愈是志得意滿，就愈會出問題，習慣民眾主動自我防護的蔡政府官員，開心地度過了前半場，到了下半場，開始有些狀況也還不趕快備戰，直到疫情控制不住了，才慌了手腳，只能把責任推到民眾身上，要大家自己當心點，想活就要乖乖聽話，自己在家隔離不要亂跑。
如同趙少康所說，陳時中已經是個嚴重失職的指揮官。但台灣疫情才剛開始，陳時中準備好了嗎？之前疫情動不動就說要開罰，不戴口罩外出、隔離偷跑出去、違反防疫規定重罰，現在呢？規則在哪？還是反正都亂了套，政府就睜一隻眼閉一隻眼，你開心我隨便。
只會講空話的記者會不開也罷，只會要人民自主應變的政府不要也罷。以後每天下午兩點的記者會，建議改成播放流行音樂或線上演唱會，讓愈來愈多的居家隔離者心情好一點，否則每天聽陳時中言不及義，整天嚇唬人，真的會發瘋。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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