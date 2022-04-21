聯合醫院副總院長確診 衛生局急採檢22人13人呈陰性
新冠肺炎疫情持續在台灣延燒，而身為台北市重要醫療設施的聯合醫院，今（21）日上午傳出有一名副總院長確診。對此台北市衛生局方面也予以證實，並表示是在20日接獲通報，並隨即進行相關疫調。至於該名副總院長19日時曾經進入議會進行工作報告，會後還到議員辦公室進行報告，衛生局方面表示，目前已經匡列22人進行採檢，目前13人呈陰性，9人尚待檢驗報告中。
台北市立聯合醫院為傳染病防治專責醫院，總院長璩大成更是傳染病防治醫療網台北區副指揮官，昨天卻傳出院內一名副總院長染疫。據了解，該名副總院長19日上午曾赴台北市議會警政衛生委員會進行工作報告，同場出席者除了璩大成、聯醫副總院長許家禎、黃遵誠等外，還有衛生局長黃世傑、副局長陳正誠、疾管科長張惠美等首長。
至於出席議員的部分，則有議員應曉薇、李傅中武、張茂楠、李慶元、林世宗、江志銘、潘懷宗、許淑華等人，且皆有聽取這場工作報告並質詢，這名副總院長在當天下午到議員郭昭巖辦公室拜訪。台北市議會方面表示，接獲通知後也已經隨即進行相關清消工作。
衛生局方面則表示，20日接獲通報後隨即啟動相關疫調機制，針對該名副總院長19日曾進入議會進行工作報告，並於會後拜會議員一事，也有加入疫調匡列範圍，目前一共匡列採檢22人，13人呈陰性反應，另9人還在等待檢驗報告。衛生局強調，視接觸時間長短，目前匡列居隔10人，自主健康管理12人，並已完成職場及議會清消。
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