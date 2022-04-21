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立委要求提校園快篩SOP指引　潘文忠：會與指揮中心討論

▲針對立委要求教育部在一週內提出校園快篩SOP指引，教育部長潘文忠今（21）日回應，會與指揮中心討論。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.21）
▲針對立委要求教育部在一週內提出校園快篩SOP指引，教育部長潘文忠今（21）日回應，會與指揮中心討論。（圖／記者李琦瑋攝，2022.04.21）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-21 10:59:35

校園疫情持續升溫，昨日本土學生確診新增420例創新高，立委黃國書今（21）日在立院質詢時指出，目前校園快篩試劑量能不足，罔顧學生安全，希望教育部向指揮中心爭取配發快篩試劑，並在一週內提出校園快篩SOP指引。

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立法院教委會今早邀請教育部長潘文忠，針對「教保服務人員條例修正草案」審查並備質詢。

黃國書指出，昨（20）日本土有2386例確診，學生有420例，就佔了近五分之一，部分縣市啟動校園快篩計畫，但除了雙北、桃園、花蓮四縣市被指揮中心列為高風險區，獲中央分配十萬劑快篩試劑，其他地區一劑難求，因此傳出有大學住宿生確診，整棟樓要快篩，但量能不足，導致有些學生在不確定身體狀況下，又要恢復實體上課，遭家長、學生批評罔顧學生安全，盼教育部盡快討論校園快篩SOP指引，訂定出哪些學校、哪些狀況應優先發放。

另外，黃國書提到，6至11歲學童未打疫苗，染疫風險高，因此桃園市已規劃小學類普篩，但大學生跨校園修課、住宿、打工、跨縣市移動，染疫風險高，呼籲教育部向指揮中心爭取快篩試劑，針對各級學校的校園類普篩做預先規劃與指引，盼在一週內能提出。

潘文忠回應，快篩試劑目前由指揮中心統籌分配、做整體規劃，教育部從週一到今早都有參加擴大防疫會議，關心進度，會再評估、跟指揮中心充分討論校園快篩規劃。

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