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RCA二軍1120人求償73億　高院改判16.6億餘元

▲工傷協會專員賀光卍與RCA自救會。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.21）
▲工傷協會專員賀光卍與RCA自救會。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.21）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-21 11:17:532022-04-21 12:25:05

RCA重大工殤求償案，「二軍」共1120人組成，求償73億元，一審判RCA等4家公司應賠償其中1115人共23億餘元，上訴二審後，高院今（21）日改判RCA等公司應賠16億6740萬元。可上訴。

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工傷協會專員賀光卍說，覺得這判決真是可惡，3月11日最高法院宣判時，其實已經告訴所有資本家，只要工作場所有任何有害有機溶劑，致勞工往生，要賠、害勞工得到各樣疾病，要賠、讓勞工因害怕得到各種疾病而死亡的精神損害，要賠，最後一塊拼圖已完成，但很不正義的是《民法》上說這叫「損害賠償」，也就是要有損害，雇主才要賠。

賀光卍痛批，「損賠」的概念到底有沒有懲罰到這些惡劣的資本家？沒有！我們要的就是懲罰正義，從一審、二審、三審都是在「損賠」原則下無法給予正義，不給正義就算了，連最基本、最卑微，經濟上給予一點補償吧，連最高法院都認為該給，每次到高等法院就是七折八扣，現在從23億直接打7折，高院法官到底是在跟資本家說話？還是跟受害勞工說話？已經沒有懲罰雇主了，連這一點正義也不願給我們。

美國無線電公司（RCA）自1970年起在桃園、新竹、宜蘭陸續設廠，因違法排放致癌物汙染地下水，員工長期吸入、喝進有毒溶劑物質，致上千名員工罹患各種疾病，逾200人死亡，1992年關廠、資遣員工，1994年爆發汙染案，員工成立自救會，RCA則已脫產。

2004年4月，RCA自救會向北院提起求償訴訟，直到2018年8月，最高法院判RCA及其控股公司奇異、湯姆笙、法國Tehnicolo等4家公司，應連帶賠償262人共5億餘元確定、另246人廢棄發回更審，2022年3月，最高法院再判其中24人獲賠5470萬元確定，另222人廢棄發回更審。

自「一軍」一審勝訴後，另有1120位員工及已故員工家屬因沒有參與第一次求償，自稱組成「二軍」提告求償73億餘元，2020年12月，北院判RCA等4家公司應連帶賠償1115人共23億多萬元。

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