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快訊／本土病例＋2969！境外移入＋89　單日確診破3千人

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 14:05:052022-04-21 14:06:48

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布，國內新增COVID-19本土病例2969人，以及境外移入病例新增89人；另確診個案中沒有新增死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之2,969例本土病例，為1,458例男性、1,510例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月13日至4月21日，其中包含1,549例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,000例)，臺北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，臺中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及臺南市(各34例)，屏東縣(32例)，臺東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為36例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(5例)，菲律賓(2例)，加拿大、美國、印尼及日本(各1例)移入，另78例調查中。入境日介於今年3月20日至4月20日。

指揮中心指出，今年4月20日公布之本土病例案38117及案40265，經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,892,915例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,849,302例排除)，其中43,243例確診，分別為10,076例境外移入，33,113例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案39690經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計204例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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