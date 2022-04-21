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總獎金逾10億！這2款刮刮樂上市了　有3個頭獎500萬

▲台灣彩券公司再推出兩款刮刮樂，總獎項超過219萬個總獎金逾10.9億元，更有3個頭獎500萬元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台灣彩券公司再推出兩款刮刮樂，總獎項超過219萬個總獎金逾10.9億元，更有3個頭獎500萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真/台北報導

2022-04-21 11:17:32

台灣彩券公司今（21）日再推出2款刮刮樂新品「超級麻將」及「喜從天降」，總獎項超過219萬個，總獎金逾10.9億元，其中「超級麻將」有3個頭獎500萬元，多達16局遊戲設計，不須湊咖即可自在享受聽牌、胡牌的樂趣，而「喜從天降」頭獎有7個30萬元， 500元以上獎項也超過11萬個。

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刮刮樂麻將系列是台灣彩券首創的益智延長型遊戲，自2008年首次發行後每次推出皆受到消費者喜愛與搶購，也帶動刮刮樂益智延長型玩法熱潮。台灣彩券公司表示，今日推出的「超級麻將」每張售價500元，多達16局遊戲設計，若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，若「您的麻將」區內同時刮出「東、南、西、北、中、發、白」麻將牌符號，即得獎金5000元，頭獎500萬元共有3個，5000元以上獎項超過5萬個，總中獎率40.67%，總獎金逾8.7億元。

同步推出的還有刮刮樂「喜從天降」，每張售價100元，票面以滿載鈔票、金幣與鼓鼓錢袋的降落傘從天而降，象徵財富從天而降的驚喜，頭獎30萬元共有7個， 500元以上獎項超過11萬個，總中獎率33.02%。

至於遊戲玩法為淺顯易懂的「刮六中三」及「一刮即中」，其中「刮六中三」遊戲刮區還融入倍數玩法增加刮獎趣味，除了刮出3個相同金額即得該獎額外，若刮出2個相同金額及一個X2符號該對應的獎金金額加一倍，很適合愛嘗鮮的人。

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