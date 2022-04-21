追實習生遭拒！賣場安管變惡狼 持刀性侵嚇：報警殺死你
於高雄某大賣場、擔任安管的36歲張姓男子，因愛慕17歲的女實習生小美(化名)，向對方頻頻展開追求，不料卻被女方拒絕並封鎖，張男心生不憤，竟於今年1月間，趁隙將小美拉進機房內，持刀性侵女方得逞，之後還拍下私密照恐嚇小美「敢報警就殺死你」。小美遭侵犯報警提告，近日檢方偵結，依妨害性自主罪起訴張男。
起訴書指出，張男擔任某大賣場安管，進而認識17歲的實習生小美，之後頻頻傳訊息追求，卻被女方拒絕並封鎖，張男因而惱羞成怒。今年1月間，張男趁隙將小美拉進機房，持刀恫嚇拍下私密照、並性侵女方得逞，過後甚至威脅小美「報警就殺死你，再把裸照散布出去」。
小美事後立即請賣場同事報警，張男被逮時坦承犯行，警方也在其手機內查獲女方私密照證據，案經高雄地檢署偵查後，認為張男犯罪事實明確，近日偵結，遂依妨害性自主罪將他提起公訴。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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