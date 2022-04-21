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2歲童逝　江啟臣疾呼補防疫人力、蔣萬安拋「以篩代隔」

▲國民黨立委江啟臣呼籲政府儘速強化兒童居家照護。（圖／翻攝自臉書））
▲國民黨立委江啟臣呼籲政府儘速強化兒童居家照護。（圖／翻攝自臉書））

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-21 11:34:272022-04-21 11:35:36

針對本土疫情升溫，居家隔離及確診案例數量驟升，國民黨立委江啟臣今（21）日表示，輕症居家照護也陸續上路，但5歲以下兒童表達能力有限，家長也多無醫療專業，相關病徵恐難及早發現，而有導致延遲就醫的風險，兒童在居家隔離或照護上相形困難，如何指導家長辨識症狀和利用及時遠距視診協助診療和急症緊急後送就醫等指引必須清楚明確提供給家長。

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江啟臣表示，指揮中心在2歲男童染疫死亡後，放寬緊急就醫交通方式，但仍以119救護車為原則，另外在衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式，看似開放但前提仍須依衛生局規劃或指示。

江啟臣說，民眾現在遇到的問題在於等候期間的「求助無門」，1922、衛生單位的電話無法接通，要民眾如何依衛生局的規劃或指示處理？現在隔離人數暴增，篩檢等候時間延長，民眾若在尚未收到衛生單位通知期間，遇到緊急狀況自行外出就診，醫療院所均應先行收治再進行後續通報處置，才可以避免憾事再生。

江啟臣強調，民眾面對突如其來的緊急狀況，難以和衛政單位取得聯繫，延緩送醫救治時間，恐怕才是憾事發生的原因，再次呼籲盡快補足應變人力和建立緊急救護機制，以因應未來大量居家隔離和輕症居家照護者，遇到狀況能夠隨時聯繫並獲得協助，才能讓民眾可以安心在家，一起度過疫情難關。

此外，立委蔣萬安也重申三點建議，首先，中央指揮中心應該盡快盤點公衛人力，將公衛人力從現行疫調匡列，轉為醫療輕重分流。

第二為「以篩代隔」，蔣萬安說明，以增加快篩頻率，逐步取代嚴格的隔離，且要科學論述。他舉例，其他國家以是否打滿兩劑以上甚至三劑，或是快篩陰性，來作為減少隔離天數的判準，對於「確診者的接觸者」來說，這是不是逐步要來思考、朝向放寬？因為我國已經不再追求清零，政府也已經宣示新的防疫模式，加上Omicron的相關特性，這個是中央要即刻來思考及面對的。

最後，蔣萬安表示，5歲以下兒童現在沒辦法施打疫苗，就要用公衛手段來預防。比如其他國家免費提供5歲以下兒童快篩試，且透過定期快篩、一個星期篩一次這樣的頻率，確認孩子是否健康安全無虞，一但發現染疫情形，也可以趕快作分流，或是在家避免出門、擴大感染；若需要即刻醫療支援，送達醫院相關流程是不是能簡化、快速有效率？這部分政府都應該趕快建立起相關SOP，因應可能發生的狀況。

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