2歲童逝　江啟臣疾呼補防疫人力、蔣萬安拋「以篩代隔」

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江啟臣說，民眾現在遇到的問題在於等候期間的「求助無門」，1922、衛生單位的電話無法接通，要民眾如何依衛生局的規劃或指示處理？現在隔離人數暴增，篩檢等候時間延長，民眾若在尚未收到衛生單位通知期間，遇到緊急狀況自行外出就診，醫療院所均應先行收治再進行後續通報處置，才可以避免憾事再生。
江啟臣強調，民眾面對突如其來的緊急狀況，難以和衛政單位取得聯繫，延緩送醫救治時間，恐怕才是憾事發生的原因，再次呼籲盡快補足應變人力和建立緊急救護機制，以因應未來大量居家隔離和輕症居家照護者，遇到狀況能夠隨時聯繫並獲得協助，才能讓民眾可以安心在家，一起度過疫情難關。
此外，立委蔣萬安也重申三點建議，首先，中央指揮中心應該盡快盤點公衛人力，將公衛人力從現行疫調匡列，轉為醫療輕重分流。
第二為「以篩代隔」，蔣萬安說明，以增加快篩頻率，逐步取代嚴格的隔離，且要科學論述。他舉例，其他國家以是否打滿兩劑以上甚至三劑，或是快篩陰性，來作為減少隔離天數的判準，對於「確診者的接觸者」來說，這是不是逐步要來思考、朝向放寬？因為我國已經不再追求清零，政府也已經宣示新的防疫模式，加上Omicron的相關特性，這個是中央要即刻來思考及面對的。
最後，蔣萬安表示，5歲以下兒童現在沒辦法施打疫苗，就要用公衛手段來預防。比如其他國家免費提供5歲以下兒童快篩試，且透過定期快篩、一個星期篩一次這樣的頻率，確認孩子是否健康安全無虞，一但發現染疫情形，也可以趕快作分流，或是在家避免出門、擴大感染；若需要即刻醫療支援，送達醫院相關流程是不是能簡化、快速有效率？這部分政府都應該趕快建立起相關SOP，因應可能發生的狀況。