蒲亭長女被禁足？揪男伴出國遭擋 消息：她不打算回俄國
俄烏戰事未歇，俄羅斯總統蒲亭（Putin）飽受國際社會批評，卻仍沒有罷手的打算，被加入制裁名單的俄國企業、實體和個人也越來越多。有外媒爆料稱，已於日前遭制裁的蒲亭長女沃隆措娃（Maria Vorontsova），近期原打算出國度假，卻遭到阻止並禁足，因為她沒有再回俄國的打算。
綜合《每日郵報》等外媒報導，沃隆措娃原本計畫跟33歲的新男友葉夫根尼（Yevgeny Nagorny）一同出國，於下週飛往一個「友好」的熱帶國家度假，並在那慶祝自己的37歲生日，然而這趟生日之旅卻遭蒲亭喊卡。
報導指出，蒲亭拒絕讓女兒出國，甚至還加強了對女兒的安全保護，有消息聲稱，沃隆措娃原本打算出國後就先不回俄羅斯了，推測這可能是她被禁足的原因，不過不確定是否因為俄烏戰爭的關係。
沃隆措娃是蒲亭與前妻柳德米拉（Lyudmila）的大女兒，是兒童罕見遺傳疾病方面、侏儒症的專家，與前夫喬里特·法森（Jorrit Faassen）育有1個8歲的兒子。本月初她才剛與妹妹卡特琳娜（Katerina Tikhonova）被美國列為制裁對象，無法前往西方主要國家，儘管她們從未公開表達過對戰爭的看法。