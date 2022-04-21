COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蒲亭長女被禁足？揪男伴出國遭擋　消息：她不打算回俄國

▲俄國總統蒲亭的大女兒沃隆措娃（圖中）傳出遭父親禁足，無法出國度假。（圖／翻攝自每日郵報）
▲俄國總統蒲亭的大女兒沃隆措娃（圖中）傳出遭父親禁足，無法出國度假。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-21 11:40:32

俄烏戰事未歇，俄羅斯總統蒲亭（Putin）飽受國際社會批評，卻仍沒有罷手的打算，被加入制裁名單的俄國企業、實體和個人也越來越多。有外媒爆料稱，已於日前遭制裁的蒲亭長女沃隆措娃（Maria Vorontsova），近期原打算出國度假，卻遭到阻止並禁足，因為她沒有再回俄國的打算。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《每日郵報》等外媒報導，沃隆措娃原本計畫跟33歲的新男友葉夫根尼（Yevgeny Nagorny）一同出國，於下週飛往一個「友好」的熱帶國家度假，並在那慶祝自己的37歲生日，然而這趟生日之旅卻遭蒲亭喊卡。

報導指出，蒲亭拒絕讓女兒出國，甚至還加強了對女兒的安全保護，有消息聲稱，沃隆措娃原本打算出國後就先不回俄羅斯了，推測這可能是她被禁足的原因，不過不確定是否因為俄烏戰爭的關係。

沃隆措娃是蒲亭與前妻柳德米拉（Lyudmila）的大女兒，是兒童罕見遺傳疾病方面、侏儒症的專家，與前夫喬里特·法森（Jorrit Faassen）育有1個8歲的兒子。本月初她才剛與妹妹卡特琳娜（Katerina Tikhonova）被美國列為制裁對象，無法前往西方主要國家，儘管她們從未公開表達過對戰爭的看法。

法國大選辯論登場！馬克宏狂踩雷朋「親俄」

首相救救我們！2名英籍士兵被俘　求與蒲亭親信交換

入侵烏克蘭遭制裁！外企紛撤離　莫斯科20萬人恐難保飯碗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀