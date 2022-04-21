劉畊宏漲粉2千萬！健身直播暴紅　百億富二代瘋狂斗內

藝人劉畊宏全家移居上海，最近因疫情封城，他和老婆王婉霏不能出門，索性在社群平台開起健身直播，鼓勵網友在家動起來，受到熱烈歡迎，抖音粉絲一個月內漲粉突破2千萬，連汪小菲新歡張穎穎也搭上這股風潮，跟著劉氏夫婦瘋狂健身，還有網友發現身家百億的電競富二代秦奮，在線上瘋狂斗內，至少花了50萬元台幣以上。





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▲劉畊宏（左）和老婆王婉霏（右）年初帶著３個小孩移居上海。（圖／翻攝劉畊宏微博）

劉畊宏是個瘋狂健身迷，老婆跟岳母都在他的要求下，穿著運動衣在鏡頭前跟著音樂律動，簡單的踢腿、抬腿動作，做起來並不困難，在隔離期間不能出外，許多年輕網友跟著他揮汗如雨，演藝圈好友吳尊、鍾麗緹都是追直播的粉絲。





直播初期，劉畊宏一度因胸肌健壯、有腋毛，被誤以為是哺乳婦女或過度裸露，被官方關掉直播，他竟鍥而不捨穿起羽絨衣，繼續呼喊口號帶領大家，連老婆累到不支倒地也不放過，超狂持久力讓網友折服，笑說跟跳了一周甩肉4公斤，直播間人氣飆高，登上大陸微博熱搜榜第一。





▲劉畊宏長年健身，身材很好。（圖／翻攝劉畊宏微博）

▲劉畊宏（右）帶著王婉霏一起健身，身上T恤濕透。（圖／翻攝劉畊宏微博）。

劉畊宏熱力四射的直播，吸引許多粉絲斗內送錢，甚至有網友發現，身家百億的上海富二代秦奮，在一場直播內送出40多個虛擬禮物「嘉年華」，該禮物要價在平台的打賞制度裡，一個要價3,000人民幣（約台幣1.4萬元），網友推測他斗內台幣56萬元以上，大手筆讓人咋舌。



