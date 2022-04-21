台鐵公司化逐條審查陷膠著　在野黨立委車輪戰挺工會

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藍委魯明哲則表示，台鐵當然要變，但我們希望順理成章，理解王國材所述的溝通困難，那是當然的，就像員工要求台鐵說明列車、零件採購的政治介入問題，不管哪個朝代都講不清楚，交通部不要認為員工只是為反對而反，溝通有困難要持續努力，不要求取得100%的同意，但起碼6成、7成，要符合部分人的期待。
時代力量立委陳椒華也批評，王國材沒有真正放下身段，「如果和工會談不下來，那就是你不夠努力，溝通了幾次？為什麼工會還是不同意？到底哪一個部分沒有共識？」
藍委傅崐萁指出，工會版和政院版草案其實差異不大，只是希望政府概括承受所有的債務，很多老台鐵人10年內就要退休了，影響不大，儘管王國材說台鐵有土地金雞母，排除了國有土地開發上的束縛，但數十年後呢。現在20多歲、30多歲的年輕員工，之後每天上班都要擔心領不到退休金，沒有人反對公司化，「但是部長沒有和工會逐條討論」。
民眾黨立委邱臣遠強調，台鐵改革應該建立在充分溝通上，交通部應該先和立法院報告溝通成果，另外針對產業工會提出的「三個參與、三個承諾」，後續到底有沒有具體處理？台鐵公司化談了20年，的確不容許再次延誤，當時政府也承諾清零台鐵負債，無論財產在台鐵還是交通部都是國有資產，在討論上為何持續談不下來，希望交通部進一步說明。
藍委林奕華說，「我們本來以為會和工會做更好的溝通，但今天還是進入逐條審查程序」，台鐵公司目前的確規劃是100%國營，不過未來會如何變動很難說，台鐵的資產畢竟還是國有，高達8千億的資產，還是需要國有財產法約束，否則會有很大的問題。
「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」草案政院版共23條條文，上午11點逐條審查至第6條，但均保留未通過，多名立委對於所有條文提出動議，光是修正動議就有4個版本，就算是執政黨立委劉世芳、蔡易餘、李昆澤，對於細節也多有要求，目前持續審議中。