印尼設計師快閃店來台！將捐部份營收給移工公益組織

印尼設計師的作品將在精品暨藝術空間複合店LIGHTWELL的「LIGHTWELL x PEGGY HARTANTO 2022春夏系列快閃店」登場，該快閃店運用《愛麗絲夢遊仙境》為主題，將店內空間佈置出奇幻的兔子洞、橘色小門等情境，陳列幽默別緻的服裝，為空間與時裝的對話帶來更為豐富的想像。而開幕當日邀請時尚媽咪Melody（殷悅

）出席，她穿著「青春無敵」的服裝來支持。





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LIGHTWELL與印尼女裝設計師Peggy Hartanto及其同名品牌攜手合作，Peggy Hartanto曾在2016年登上富比士評選的年輕領袖榜《Forbes 30 Under 30》，其服裝單品目前在台灣由LIGHTWELL獨家引進、販售，並打造LIGHTWELL x PEGGY HARTANTO店中快閃店，將店內2樓、3樓打造為奇幻空間，1樓則陳列當季新款。PEGGY HARTANTO的設計風格以極簡線條、大膽色塊為特色，擅長運用鮮豔色彩來玩出撞色拼接的視覺效果，波浪紋、花瓣領、半圓扇貝線條，都成為服裝剪裁的一部分，創造優雅、大器又帶有幽默感的服裝，2022春夏系列更從《愛麗絲夢遊仙境》擷取細節，加上維多利亞時代風格，運用大量的蝴蝶結、荷葉邊等細節，搭襯粉嫩浪漫的色彩，創作出超現實主義的輪廓。





Melody演繹了PEGGY HARTANTO 2022春夏系列中的Fairfarren弧形無袖下襬拼接長洋裝，以本季獨特的印花面料製成，上身是PEGGY HARTANTO標誌性的圓弧袖口設計，搭配打褶裙襬，創造出柔美的弧線，呈現設計師對於結構的發想，而「Fairfarren」在《愛麗絲夢遊仙境》中是一個虛構的語詞，意味著「一路順風」，也賦予服裝幸運感。而Peggy Hartanto為了保障當地女性工作權力，設計團隊100%皆由女性組成，在4月23日至5月15日的快閃店營運期間，為了呼應設計師的人文精神，LIGHTWELL也與長期關注台灣東南亞移工教育的公益組織One-Forty合作，將本次快閃店實收營業額的1/40（2.5%）捐贈予One-Forty，促進台灣成為一個更美好且多元友善的社會。



