高教工會籲退場校產捐政府 教育部：未清算有風險

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高教工會提到，現行亞太學校資產仍有近10億價值，負債僅約不到9000萬元，多數是教職員的欠薪，部分是積欠政府或廠商的負債，校建物及校舍仍完整可供運用，因此公益董事有高度共識，應將亞太校園盡速完整捐贈予政府，由政府規劃給合適單位為公共教育使用，但此一美意，卻屢遭政府規避或拒絕。
亞太公益董事會指出，已多次與教育部協商，卻被告知「亞太有負債，建議先切割拍賣，再捐贈政府」，但切割販賣校產將導致學校不完整，未來政府將難以使用，且可能流標或賤賣，導致校產繼續閒置浪費或圖利他人，便提議由退場基金接受校產捐贈，再墊付負債，卻被回應「退場基金無此用途」、「需中央政府通盤訂辦法處理」等。
高教工會呼籲，《私校退場條例》應審慎制定，勿再給私校校董或財團掠奪校產留下後路，並應以亞太案為例，修正草案第21條，透過規範「先捐贈歸公，再解散清算」的方式，由政府評估墊付合理負債之必要，使退場私校校產得以盡早回歸政府管理與規劃使用，再另為處理解散清算事宜。
教育部技職司隨後回應，面臨退場的學校，財務狀況無法如正常學校清楚記載，亦無法掌握資產負債狀況，或存在需透過訴訟才得以確認之債權債務關係，若負債大於資產時，學校法人還必須申請破產。因此在未清算前，欲透過公帑承接退場學校的資產及負債，將對政府或公立學校產生極大風險。
教育部技職司指出，依《私立學校法》規定，私立學校法人的解散，以全體董事為清算人，至清算完結若有賸餘財產，才有討論歸屬哪個機關或學校的問題，不應在尚未清算前，就將清償債務的負擔交由政府，以台灣觀光學院為例，在停辦前就積極處理教職員離退、資遣，停辦後清算完成，將剩餘校產捐贈國立空中大學，實現「校產歸公」的目的。
教育部技職司建議亞太公益董事會，依現行法規，於主管機關核定解散後，辦理清算事宜，如於解散清算過程所需必要費用，包括委任會計師及律師等，可向私校退場基金申請墊付；清算完結若有賸餘校產，可捐贈政府機關或公立學校。