防疫載送改就近派遣　高市消防局各分隊全數啟動

為因應COVID-19疫情，高雄市政府消防局自109年初即成立防疫專責分隊，執行疑似及確診個案載送勤務，堅守防疫最前線。不過，為提早因應疫情變化，防疫載送勤務自4月18日起，與市府居家照顧政策同步啟動改採全市共52個分、小隊以「就近適當」派遣模式執行勤務，除可減少防疫勤務需至他轄「遠距戴送」，縮短出勤時間，並能緩解載送案量。
自今(111)年初起，台灣疫情變動不定，原6個防疫專責分隊不足以及時戴送，故倍增為12個防疫專責分隊。惟自4月份起疫情升溫後，12個分隊量能仍不足以應付，但若再倍增分隊加入防疫專責，勢將嚴重排擠一般緊急救護勤務。
高市消防局表示，消防同仁站在防疫後送第一線，持續守護市民安全，此外也將加強救護人員防護裝備著裝訓練及環境清消，保障同仁健康。
高市消防局代理局長王志平強調，為因應防疫勤務量增加，已立即指示各外勤大隊妥善調節、減少一般性勤務，編排足夠休息時間，並會持續鼓勵並關心同仁，確保各項防疫裝備及後勤供應無虞，共同面對防疫挑戰。
※【NOWnews 今日新聞
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