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存錢不可選50元硬幣？網教「1招」辨真偽：跟買西瓜一樣

▲由於市面上有不少50元偽幣，因此有民眾認為，存錢絕不存50元硬幣，網友也分享「1招」快速辨識50元硬幣真偽。（圖／取自爆料公社）
▲由於市面上有不少50元偽幣，因此有民眾認為，存錢絕不存50元硬幣，網友也分享「1招」快速辨識50元硬幣真偽。（圖／取自爆料公社）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-21 13:49:12

若不是做生意，一般民眾通常不太會分辨偽幣跟假鈔，日前有網友在爆料公社發文，到郵局換了100個50元硬幣，但其中有8個是偽幣，雖然該說法已遭郵局否認，指8枚硬幣只是較髒、並非偽幣，但如何辨識50元硬幣真偽再度引起熱議。除了中央銀行提供的3大防偽目視特徵之外，許多內行網友都異口同聲教一招：「跟買西瓜一樣，用聽的。」

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日前有網友上網爆料，指稱到郵局換100枚50元硬幣，但其中卻有8枚是偽幣，引起網路熱議。被點名的彰化溪湖郵局立刻在第一時間否認，表示兌換的50元硬幣只是表面汙漬較多、較老舊，並非是偽幣，但50元偽幣話題仍在網路快速發酵。

▲網友上網爆料，到郵局換100枚50元硬幣，其中竟有8枚是偽幣，不過已遭郵局否認，表示8枚硬幣只是外觀較髒、老舊，皆為真幣。（圖／取自爆料公社）
▲網友上網爆料，到郵局換100枚50元硬幣，其中竟有8枚是偽幣，不過已遭郵局否認，表示8枚硬幣只是外觀較髒、老舊，皆為真幣。（圖／取自爆料公社）
眾多網友議論紛紛：「50元很多假的，有在收零錢的應該都知道」、「50元很難防，它的防偽記號不容易馬上確認，通常都是順手就收了，因為面額不大，一般不會認真辯識」，甚至有網友直言：「所以我都不存50元硬幣」。

根據中央銀行在官網提供的新台幣防偽功能，50元流通硬幣可靠3點辨識真偽，第一是「幣邊滾字」，在50元硬幣側邊共有四段「NT$50◇」字樣，是正、反順序排列，且幣邊滾字的刻痕清晰。

▲真幣會有「幣邊滾字」，側邊共有四段「NT$50◇」字樣，是正、反順序排列。（圖／記者黃韻文攝）
▲真幣會有「幣邊滾字」，側邊共有四段「NT$50◇」字樣，是正、反順序排列。（圖／記者黃韻文攝）
第二是背面有「隱藏字」，將硬幣左、右各轉15度角檢視，可浮現「五十」及「50」字樣。第三則是背面底部有「浮凸點」，鐫有三個清楚的凸點，供視障者觸摸辨識。

▲背面有「隱藏字」及浮凸點，但經實際檢視，部份硬幣因表面磨損，已無法看出隱藏字，無法靠此招分辨。（圖／記者黃韻文攝）
▲背面有「隱藏字」及浮凸點，但經實際檢視，部份硬幣因表面磨損，已無法看出隱藏字，無法靠此招分辨。（圖／記者黃韻文攝）
網友們也齊聲推薦一招，跟買西瓜一樣，用聽的。有網友搞笑回應：「真的50丟地上會坑坑響，假的是康康響」，趣味說法吸引不少人按讚，不過玩笑歸玩笑，還真有許多內行網友認同：「有些舊幣磨損太多很難目視辨別，只能聽聲音最準確。」、「用聽的，真假錢幣聲音不同」、「假的掉在地板的聲音不一樣，可以聽聽看」。但因為沒有標準值，想靠聽覺辨識50元硬幣真偽，不是人人都有辦法。
 

▲磨損太嚴重的舊幣很難靠目視辨別，網友都認為聽聲音最準。（圖／記者黃韻文攝）
▲磨損太嚴重的舊幣很難靠目視辨別，網友大推聽聲音最準。（圖／記者黃韻文攝）

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