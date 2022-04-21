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防疫險續保引爭議　泰安產險：費率已嚴重偏離需調整保單

▲國內本土疫情持續擴散，防疫保單大爆量，不少保險公司因風險胃納量達標而下架保單，有些則重新改版後再上架，但因新保單幾乎都取消隔離及確診補償金，引發續保保戶不滿。（示意圖／資料照，高雄港務公司提供）
▲國內本土疫情持續擴散，防疫保單大爆量，不少保險公司因風險胃納量達標而下架保單，有些則重新改版後再上架，但因新保單幾乎都取消隔離及確診補償金，引發續保保戶不滿。（示意圖／資料照，高雄港務公司提供）

記者顏真真/台北報導

2022-04-21 14:39:332022-04-21 14:44:01

國內本土疫情單日逾2千人確診，防疫保單大賣，卻也因風險胃納量不堪負荷，保險公司紛紛將保單下架，並在改版後推出新商品，只是新保單幾乎已沒有提供隔離及確診補償金，泰安產險保戶就不滿臨時被通知舊版防疫保單無法續保，只能選擇新方案。對此，泰安產險也緊急說明，除銷售的防疫商品已達公司風險胃納範圍外，防疫商品費率已嚴重偏離，需調整保單商品內容及費率，提供客戶作為續保與否選擇。

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不過，今日傳出有保險業務員收到傳聞下午各產險公司將聯合聲明，主要是國內疫情爆開，4月至6月的防疫保險將不算數，對此，產險業者表示這是超級大謠言，也有業者說可能是誤解，只要符合核保條件及繳費了，保單就生效，也有人認為可能是4至6月有不少保戶舊保單到期要續保，但舊保單已下架，若要續保只能選擇新保單，因此有這樣傳言。

泰安產險去年銷售的防疫險「有疫健康2.0」，在去年5月19日因疫情嚴峻，隨即在5月21日公告收單至21日，而這批保戶保單也陸續續在今年5月下旬前到期。今年初泰安產險再推「有疫健康3.0」，年繳保費606元，只要軑政府要求居家或集中隔離，即可申領「法定傳染病隔離補償」1萬元，不幸確診還可申請「法定傳染病關懷金3萬元，再依實際住院日數給付每日1千元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日2千元。

不過，由於近期本土疫情再起，甚至每日確診人數已破2千人，許多保險公司紛紛下架防疫保單，有的則是改版後再上架新保單，泰安產險也通知保戶不再提供續保，僅能選擇新方案，讓保戶痛批缺乏誠信，泰安產險也因此緊急研擬解決方案。

泰安產險今日也說明，因新冠病毒疫情嚴峻，且防疫措施持續調整，除公司銷售的防疫商品已達風險胃納範圍外，防疫商品的費率已嚴重偏離，因此需調整保單商品內容及費率，並以新商品「有疫雙保」提供客戶作為續保與否選擇。也因為尚未確認客戶對於新商品的投保意向，信用卡均尚未扣款，若客戶有意投保新商品，將依簡訊內容留下訊息，公司將由專員協助處理。
     
泰安產險也強調，公司第一封簡訊為保險公司的續保流程，是為了通知客戶保單將到期，但因疫情嚴峻、本土案例連日飆升，確診發生率大幅增加，而必須進行商品檢討及重新計算費率陳報主管機關，因而再度寄發簡訊通知客戶以確認投保意向。

對於續保爭議，產險業者也說明，產險商品本就屬於一年期定期險，即一年一約，也沒有保證續保，而且承保規定，產險公司就是必須在到期前的2個月通知保戶續保，主要是盡到通知義務，屆時是否承保，決定權還是在產險公司身上，但以防疫險來說，因涉及人身保險，只要符合核保條件且繳費，保單就生效。

金管會保險局同樣也指出，產險保單本來就是一年一約，每年議約，不保證續保，到期後也要看架上有無商品可賣，因風險考量停賣舊商品，無法提供。

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