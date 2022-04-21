防疫險續保引爭議　泰安產險：費率已嚴重偏離需調整保單

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泰安產險去年銷售的防疫險「有疫健康2.0」，在去年5月19日因疫情嚴峻，隨即在5月21日公告收單至21日，而這批保戶保單也陸續續在今年5月下旬前到期。今年初泰安產險再推「有疫健康3.0」，年繳保費606元，只要軑政府要求居家或集中隔離，即可申領「法定傳染病隔離補償」1萬元，不幸確診還可申請「法定傳染病關懷金3萬元，再依實際住院日數給付每日1千元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日2千元。
不過，由於近期本土疫情再起，甚至每日確診人數已破2千人，許多保險公司紛紛下架防疫保單，有的則是改版後再上架新保單，泰安產險也通知保戶不再提供續保，僅能選擇新方案，讓保戶痛批缺乏誠信，泰安產險也因此緊急研擬解決方案。
泰安產險今日也說明，因新冠病毒疫情嚴峻，且防疫措施持續調整，除公司銷售的防疫商品已達風險胃納範圍外，防疫商品的費率已嚴重偏離，因此需調整保單商品內容及費率，並以新商品「有疫雙保」提供客戶作為續保與否選擇。也因為尚未確認客戶對於新商品的投保意向，信用卡均尚未扣款，若客戶有意投保新商品，將依簡訊內容留下訊息，公司將由專員協助處理。
泰安產險也強調，公司第一封簡訊為保險公司的續保流程，是為了通知客戶保單將到期，但因疫情嚴峻、本土案例連日飆升，確診發生率大幅增加，而必須進行商品檢討及重新計算費率陳報主管機關，因而再度寄發簡訊通知客戶以確認投保意向。
對於續保爭議，產險業者也說明，產險商品本就屬於一年期定期險，即一年一約，也沒有保證續保，而且承保規定，產險公司就是必須在到期前的2個月通知保戶續保，主要是盡到通知義務，屆時是否承保，決定權還是在產險公司身上，但以防疫險來說，因涉及人身保險，只要符合核保條件且繳費，保單就生效。
金管會保險局同樣也指出，產險保單本來就是一年一約，每年議約，不保證續保，到期後也要看架上有無商品可賣，因風險考量停賣舊商品，無法提供。