水原希子被逼露毛拍床戲！公開男製作人手滑腿根惡劣現場
日本演藝圈日前掀起「#Me Too運動」，一名導演園子溫遭爆利用權力及地位，透過試鏡性侵不少女演員，強姦未遂行徑引起關注。女星水原希子接受《週刊文春》訪問爆料演藝圈黑幕，「性騷擾問題」確實層出不窮，更透露《彼女》製作人梅川治男假借Netflix名義「要求露毛」拍攝，Netflix否認指控。
水原希子日前透露，在拍攝《彼女》時因有大量的性描寫，一位男星拍床戲時起生理反應，不顧對手女演員的感受，拒絕貼防護膠帶「硬演」，非常不尊重女性。
水原希子再受《週刊文春》訪問，告發《彼女》製作人梅川治男，她目睹他對女演員伸手摸大腿，所以向Netflix提出抗議，希望安排「親密行為協調員」在場，卻被梅川治男阻止，要求她不要私下跟發行商溝通，同時答應一位女性「親密行為協調員」浅田智穂進組，但梅川不斷嫌棄浅田智穂，常發信件要求對方不要打擾現場拍攝，好在浅田智穂未因此退縮，敬業陪同演員到殺青。
水原希子還抖出梅川治男以Netflix名義，要求她露陰毛拍攝，若不願意的話可剃掉、以假毛代替，水原希子當面拒絕要求，表示若早知道要露毛就不會接演該片。《週刊文春》對此詢問日本Netflix，對方立即澄清「沒有這回事」，記者求證梅川治男則未收到回應。