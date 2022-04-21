網紅怒批連千毅賣NFT斂財！宣告5月開戰　當面對質討百萬

直播主連千毅搭上NFT風潮，宣稱購買其NFT商品的人，可以獲得協助直播宣傳的福利，還有機會獲得勞力士名錶，去年推出後瞬間秒殺！不過網紅「勾起你心中的惡」卻踢爆知名人士藉NFT斂財「割韭菜」，直接點名連千毅，他今（21）日發布影片，怒批連是賣假貨的人「啥都不是」，連則爆料反擊小丑以前是牛郎！雙方在網路上放話，砲火猛烈。





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▲「勾起你心中的惡」在網路上擁有74萬粉絲。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）

以小丑模樣示人的勾惡，長年以踢爆內幕為內容，在YouTube累積74萬名粉絲，他近日找來連千毅的昔日員工爆料，指連千毅不如想像中富有，直播時給發財金、抽獎充滿疑雲，一張NFT要價2.8萬，宣稱NFT賦能可以換取鑽石、名錶、名車，還有直播同台的機會，結果都是空話，有受害者求公道反而被封鎖。他號召連千毅的債主或假貨受害者，當面來一起對質，他要當公證人，向連索討100萬的賠償。





▲「勾惡」邀請連千毅NFT受害者訴說被騙經過。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）

對此，連千毅則表示歡迎大家來他直播辯論，昨（20）日更發文批評小丑是「吃嘴嬰仔」，爆料對方在牛郎店打工，「聽說技術一流，小費拿得特別多，但口才非常不行，跟館長直播給網友笑到不行，都需要靠剪接後製才能順暢」，嗆聲要投資一間牛郎店，高薪聘請他來上班。











▲連千毅曾主張NFT可以換購名錶及名車。（圖／翻攝連千毅FB）

勾惡則再度回文，暗酸連千毅曾坐過牢，「千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」，他宣告要跟連千毅開戰了，時間就定在5月的第一個禮拜，還要找警察助陣，雙方不斷放話，引起眾多網友吃瓜湊熱鬧。



