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兒童確診送醫指引公布！出現「6症狀」快自行就醫或打119

▲因應國內出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，昨（20）日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。圖為醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲因應國內出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，昨（20）日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。圖為醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 14:40:282022-04-21 15:04:21

日前國內出現首例確診兒童死亡個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（21）日表示，因應國內出現首例確診COVID-19兒童死亡個案，昨（20）日邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，說明如下：

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一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫(警訊表徵/就醫警訊)：(一)發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；(二)退燒後持續活動力不佳；(三)退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；(四)持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；(五)超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫(119送醫/緊急自行就醫條件)：(一)抽搐；(二)意識不佳；(三)呼吸困難或有胸凹現象；(四)唇色發白或發紫；(五)血氧飽和度低於94%(如家中有)；(六)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心公布確診兒童照護指引。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布確診兒童照護指引。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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