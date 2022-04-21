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beanfun!漫畫星首部原創少年漫畫　《柴郎》溯源滅鬼起點

▲武術漫畫大手橄欖人第一部商業作品《柴郎》。（圖／漫畫星提供）
▲武術漫畫大手橄欖人第一部商業作品《柴郎》。（圖／漫畫星提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-21 17:00:00

擁有許多武術粉絲支持的漫畫家橄欖人，自四月起在beanfun!漫畫星推出新的連載作品「柴郎」。這次在漫畫星連載是他第一部商業化的漫畫作品，並且第一次嘗試以條漫的方式呈現，橄欖人笑說這是一個很大的挑戰。

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該作內容主要敘述在一個妖魔橫行的年代，一個無父無母、被人收養長大的少年，在一次機遇下了解到擁有武力的強大之處，他原本平靜的生活，也掀起了不平凡的改變。目前「柴郎」已開始在漫畫星進行連載，隔周三進行更新，拳拳到肉的戰鬥漫畫，為你打開武術的全新世界。

作者橄欖人在同人場時代就推出許多有關武術相關的作品，因為自己喜愛武術，所以想用漫畫的方式推薦給更多人了解武術的有趣之處。他早期申請文化部的輔導金，陸續推出幾個短篇與台灣武術調查團系列作品。

橄欖人回想起自己創作契機的時候，他覺得「武術」與「漫畫」的結合，是最能反映出他自己的能力與人生經驗，喜歡武術、喜歡漫畫，所以會想讓這兩者產生出有趣的火花。因為自身對武術的了解，他在看許多戰鬥或格鬥漫畫的時候，也會不禁想吐槽「才不會有人這樣打架吧？」，但從事漫畫創作後，也才發現漫畫還是要多一些想像力才比較精彩，而他也在這之中找出平衡之處，創造出最好的組合。

而問到橄欖人為何會想到《柴郎》這個故事，他也表示在每個人在成長過程中，或許都會有碰到失去一些重要的人事物之後，忽然覺得自己長大了、成熟了一點，當他在思考這個問題的時候，一個拿著柴刀的少年出現在他的腦中，只有一柄柴刀的少年，要如何面對江湖的弱肉強食？如果捨棄了這柄陪著自己長大的柴刀，是否意味著能夠向前邁進一步？這個就是《柴郎》的起點，在這次新的連載作品中，對橄欖人來說也是首次挑戰許多自己從未接觸過的新事物，但他會以過去的經驗為動力，為讀者們創作出更有趣精彩的故事。



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