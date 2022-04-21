收張庭分紅11億！金馬影帝妻「帳本曝光」噱翻了

張庭、林瑞陽上海達爾威公司因涉嫌傳銷，6億（約台幣26億元）資產遭凍結、總價值17億元（約台幣79億元）的96套房產被查封，沒收1927.99萬人民幣（約台幣8830萬元）違法所得，還要繳納170萬人民幣（約台幣780萬元）罰款，和張庭情同姊妹的影后陶虹，也爆出疑似不法分紅2.6億元（約台幣11.8億元）。
陶虹在張庭的上海達爾威公司持股1.93%，陶虹獨資的公司北京最陶然持股4.7%，從2016年到2020年間，分紅數字達4.2億元（約台幣19億元），而張庭公司涉嫌從2018年起不法傳銷吸金，2018年到2020年這三年間，陶虹分紅的金額高達2.6億元（約台幣11.8億元）。
陶虹是金馬影帝徐崢的妻子，和張庭相識近20年，當年林瑞陽經商周轉不靈，是陶虹幫忙救急，因此和張庭結下姊妹情誼，2年前張庭砸80億台幣買下上海黃浦江辦公大樓，將其中一層送給陶虹，「神仙友情」在當年掀起轟動。
去年11月爆出陶虹從張庭公司退股，張庭還澄清：「我和陶虹是幾十年的情感，她還沒有嫁給徐崢哥哥前，我們就認識了，是好閨密也是事業的好夥伴。最陶然和陶虹還不是同一個嘛，為這樣的事情上熱搜我也是醉了。」只是過沒多久，張庭的公司就被大陸出手整頓，近日陶虹的工作人員對外否認從張庭公司分紅4億元，「哪有分到4個多億這麼多錢，簡直是胡說，純粹是流言。」