侵烏預備軍？俄羅斯「校園戰鬥營」學生挖壕溝畫面曝

俄烏戰事迄今已近2個月，儘管俄軍將領、高階指揮官接連遭到狙殺，戰事越來越不利，俄羅斯總統蒲亭眼下卻沒有終止戰事的打算，軍力逐漸消減加上師老兵疲下，各界都在關注俄軍的實力是否會持續衰退。不過日前一名白俄羅斯獨立記者拍下數十名俄羅斯高中生正在校園內「挖壕溝」的畫面，讓網友不禁猜測這些學生是否正在為侵烏行動進行訓練。
白俄羅斯獨立記者柳巴科娃（Hanna Liubakova）日前透過推特分享一段俄羅斯楚瓦什（Chuvashia）地區的諾威曲克理工學院（Novocheboksarsky Polytechnic College）學生在校園「挖壕溝」的畫面，柳巴科娃指出這些學生們正在進行極具教育意義的基礎訓練，包含國防領域的基本知識、軍事基礎訓練等。
根據外媒《Then24》報導，這所學校位於俄羅斯楚瓦什共和國的首都附近，該共和國的12年國民教育課程在2010年時就加入了公民服兵役的相關知識訓練，畫面中這間技職學校舉辦的訓練營當中的挖戰壕更是相當基礎的訓練，校方表示這項訓練與對烏克蘭的軍事行動無關。
校方指出，公民基礎兵役培訓計畫中，包含了這項35小時的訓練營，參與培訓課程的學生必須進行挖壕溝、射擊訓練、戰術訓練等演習，3月底理工學院高年級學生才剛從實槍荷彈的射擊訓練後結訓，畫面當中是他們正在進行戰地訓練的畫面。