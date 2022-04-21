全台若「15％染疫」餐廳要禁止內用？陳時中：不考慮
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3058例COVID-19確診病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，單日確診突破3000人，外界對於是否該禁止餐廳內用的呼聲再起。對此，指揮官陳時中表示，目前仍不考慮禁止內用，但會建議民眾避免併桌用餐，減少和不特定人士聚餐。
有醫師認為如果想壓低新增確診數的成長曲線，應該要禁止餐廳內用。另外也有醫師建議，以全台染疫民眾比例考量，若達到15％以上染疫就該實施餐廳禁內用，不過陳時中表示，餐廳用餐屬於正常生活的一環，以目前的防疫大方向來看，會盡量避免影響民眾正常生活，現在並未考慮禁止餐廳內用。而若有15％民眾染疫，那估計到時已正式進入共存階段，仍然不需要禁止內用。
不過陳時中也呼籲，吃飯時不可能戴口罩，風險必然會增高，民眾為了自身安全，應盡量避免和他人併桌、減少與不特定人士一起聚餐，日常生活時要戴好口罩、維持社交距離，注意好防疫的基本原則。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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