校園防疫爭議不斷　潘文忠：下週召集大學防疫長討論

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林宜瑾表示，大學生來自全國各地，昨天是上班日，家長得請假接送，離島生更慘，「難道要騎水上摩托車返鄉？」且這並非個案，台南應用科大也有一樣爭議，希望教育部與指揮中心討論配套措施。
另外，立委黃國書指出，昨天在網路社群Dcard平台傳出東吳大學不敢遠距教學，擔憂被教育部罰錢，以及中原大學因實施遠距教學被扣補助款。
潘文忠澄清，該傳言並非事實，若大學有困難，可與教育部應變小組會商，也已經請高教司和技職司關注傳言，主動聯繫大學了解狀況，另外，學校停課的整體策略是以「精準、合宜」方式規劃，對於個別學校處置情形會盡快了解，近期也提醒各大專校院，若校內仍有空餘宿舍，可作為隔離用途。
針對校園防疫爭議，潘文忠表示，教育部因應疫情變化，已成立應變小組，持續收集各校的狀況，目前各大學已增設「防疫長」，下週會召集各校「防疫長」一同討論，針對防疫注意事項充分溝通。
北科大稍晚回應，昨天資訊傳達上的誤解，將「不可搭乘大眾運輸工具」訊息發布給被匡列須返家自主健康管理10天的住宿生，今天學校公告已更正為「建議」不可搭乘大眾運輸工具；依據本校昨天下午防疫主管會議決議，宿舍將儘速完成床位調整，建置臨時隔離區，設置男舍、女舍各6間，共48個床位，分別作為密切接觸者、疑似確診者的住宿生暫時隔離的區域。
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