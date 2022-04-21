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中捷慶週年　公布3大亮點好康

▲台中捷運通車滿週年，市長盧秀燕也參與發想及拍攝，更宣布3大亮點好康(圖／市政府提供2022.4.21)
▲台中捷運通車滿週年，市長盧秀燕也參與發想及拍攝，更宣布3大亮點好康(圖／市政府提供2022.4.21)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-21 15:05:54

台中捷運將於今年425日通車滿週年，陪伴700多萬旅客安全抵達目的地，許多故事在列車上展開，今（21）日週年慶記者會首映「中捷有情人，陪你走更遠」影片，市長盧秀燕也參與發想及拍攝，她除了介紹影片內容，更宣布3大亮點好康，包括425日至29日半價搭乘、5月起捷粉回饋門檻降為30次，以及中捷新款「簡約質感」票卡上市，歡迎旅客持續支持中捷，期許「未來要更好」、「Better together」！

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今首度亮相的「中捷有情人，陪你走更遠」影片，採用男主角視角拍攝，呈現兩名高中生因為搭乘捷運而相識，故事圍繞著捷運發展，主要場景為捷運、周邊景點，結尾是他們慶祝認識1週年，對彼此說「未來我們要更好喔！」隱喻捷運通車1週年，未來會提供更好的服務。此外，片尾出現「未完待續」，令人好奇男女主角的故事發展。


盧秀燕表示，中台灣第一條捷運是全台灣蓋得最久的捷運，去年425日終於正式營運通車；1年多來，中捷忠實服務700萬人次旅客，陪他們通勤、通學，送他們去旅遊、接他們回到溫暖的家，中捷就是台中市民的生活，也陪伴所有外來旅客，很多人的生活因為中捷而不同。


中捷公司指出，台中捷運累積運量已突破700萬人次，未來將持續服務更多旅客，為回饋旅客的支持，三大亮點好康也將上場，包括425日至29日推出「中捷週年，和你『坐』伴」活動，連續5天半價搭乘；捷粉回饋專案5月起降低回饋門檻，新增每月搭乘3039次即享當月搭乘金10%回饋；中捷新款票卡今日起也在各車站開賣，票卡延續一貫的輕簡透風格，以點線面幾何符號詮釋捷運便利生活圈，值得卡迷收藏。


此外，針對媒體詢問中捷試營運期間，發生連結器軸心斷裂事故，中市府向北捷局求償1.8億元一事，盧秀燕說，市府已向北捷局正式求償1.8億元，是經過確實計算後提出的求償金額，整個求償過程中當然有雙方的程序或法律上的討論，市府會依法進行。

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