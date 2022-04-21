中捷慶週年　公布3大亮點好康

台中捷運將於今年 4 月 25 日通車滿週年，陪伴 700 多萬旅客安全抵達目的地，許多故事在列車上展開，今（ 21 ）日週年慶記者會首映「中捷有情人，陪你走更遠」影片，市長盧秀燕也參與發想及拍攝，她除了介紹影片內容，更宣布 3 大亮點好康，包括 4 月 25 日至 29 日半價搭乘、 5 月起捷粉回饋門檻降為 30 次，以及中捷新款「簡約質感」票卡上市，歡迎旅客持續支持中捷，期許「未來要更好」、「 Better together 」！

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今首度亮相的「中捷有情人，陪你走更遠」影片，採用男主角視角拍攝，呈現兩名高中生因為搭乘捷運而相識，故事圍繞著捷運發展，主要場景為捷運、周邊景點，結尾是他們慶祝認識 1 週年，對彼此說「未來我們要更好喔！」隱喻捷運通車 1 週年，未來會提供更好的服務。此外，片尾出現「未完待續」，令人好奇男女主角的故事發展。

盧秀燕表示，中台灣第一條捷運是全台灣蓋得最久的捷運，去年 4 月 25 日終於正式營運通車； 1 年多來，中捷忠實服務 700 萬人次旅客，陪他們通勤、通學，送他們去旅遊、接他們回到溫暖的家，中捷就是台中市民的生活，也陪伴所有外來旅客，很多人的生活因為中捷而不同。

中捷公司指出，台中捷運累積運量已突破 700 萬人次，未來將持續服務更多旅客，為回饋旅客的支持，三大亮點好康也將上場，包括 4 月 25 日至 29 日推出「中捷週年，和你『坐』伴」活動，連續 5 天半價搭乘；捷粉回饋專案 5 月起降低回饋門檻，新增每月搭乘 30 至 39 次即享當月搭乘金 10% 回饋；中捷新款票卡今日起也在各車站開賣，票卡延續一貫的輕簡透風格，以點線面幾何符號詮釋捷運便利生活圈，值得卡迷收藏。