中捷慶週年　公布3大亮點好康

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今首度亮相的「中捷有情人，陪你走更遠」影片，採用男主角視角拍攝，呈現兩名高中生因為搭乘捷運而相識，故事圍繞著捷運發展，主要場景為捷運、周邊景點，結尾是他們慶祝認識1週年，對彼此說「未來我們要更好喔！」隱喻捷運通車1週年，未來會提供更好的服務。此外，片尾出現「未完待續」，令人好奇男女主角的故事發展。
盧秀燕表示，中台灣第一條捷運是全台灣蓋得最久的捷運，去年4月25日終於正式營運通車；1年多來，中捷忠實服務700萬人次旅客，陪他們通勤、通學，送他們去旅遊、接他們回到溫暖的家，中捷就是台中市民的生活，也陪伴所有外來旅客，很多人的生活因為中捷而不同。
中捷公司指出，台中捷運累積運量已突破700萬人次，未來將持續服務更多旅客，為回饋旅客的支持，三大亮點好康也將上場，包括4月25日至29日推出「中捷週年，和你『坐』伴」活動，連續5天半價搭乘；捷粉回饋專案5月起降低回饋門檻，新增每月搭乘30至39次即享當月搭乘金10%回饋；中捷新款票卡今日起也在各車站開賣，票卡延續一貫的輕簡透風格，以點線面幾何符號詮釋捷運便利生活圈，值得卡迷收藏。
此外，針對媒體詢問中捷試營運期間，發生連結器軸心斷裂事故，中市府向北捷局求償1.8億元一事，盧秀燕說，市府已向北捷局正式求償1.8億元，是經過確實計算後提出的求償金額，整個求償過程中當然有雙方的程序或法律上的討論，市府會依法進行。