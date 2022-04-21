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石斑魚池水治百病？調查局破獲不良業者

▲石斑魚池水治百病？調查局台中調查處破獲不良業者（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲石斑魚池水治百病？調查局台中調查處破獲不良業者（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-04-21 16:05:27

市面出現名為「海洋活性小分子肽」之飲品，標榜「增加自體免疫力、增強免疫功能、抗高血壓、血清總膽固醇及血脂明顯下降、降血糖」多種功效。經調查局查出只是石斑魚養殖水，未經滅菌即裝瓶販售，1瓶市價2500元以上。調查局查扣石斑魚養殖水8.3公噸、「海洋活性小分子肽」7,253瓶，進銷貨紀錄、廣告講義等資料，並約談郭姓負責人到案，檢察官複訊後諭令郭男以100萬元交保，全案朝涉嫌違反健康食品管理法罪嫌偵辦。

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▲調查局查出「海洋活性小分子肽」只是石斑魚養殖池水(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲調查局查出「海洋活性小分子肽」只是石斑魚養殖池水(圖/記者鄧力軍翻攝)
臺中地區一家生技股份有限公司郭姓負責人自106年間起，見「胜肽」具龐大商機，竟大量購買石斑魚投放於養殖場中飼養，再將養殖石斑魚之池水過濾後即裝瓶販售，命名為「海洋活性小分子肽」。


郭男嗣於108年至110年間在臺北、臺中等地陸續舉辦講座，向民眾宣稱「海洋活性小分子肽」係自石班魚身上提煉「胜肽」，具有「增加自體免疫力、增強免疫功能、抗高血壓、血清總膽固醇及血脂明顯下降、降血糖」多種保健功效，甚至連糖尿病、阿茲海默症、腫瘤、癌症、肝臟損傷、中風及燙傷都有改善功能，藉此吸引全國各地民眾購買，1瓶250ml「海洋活性小分子肽」要價即高達新臺幣2,500元以上，即便經媒體記者披露有誇大療效之嫌，郭男仍持續舉辦講座及大量販售。


調查局臺中市調查處接獲臺中市食品藥物安全處相關情資，深入調查後發現，「海洋活性小分子肽」根本未取得衛生福利部核發之健康食品許可證，業者卻不斷以產品具有各種神奇保健功效向民眾廣告、宣講，臺中市調查處乃報請臺灣臺中地方檢察署檢察官張時嘉指揮偵辦，於去（110）年12月間搜索郭男住處、公司及石斑魚養殖場，發現現場員工仍持續投餵石斑魚，並大量生產石斑魚養殖水，而該養殖水抽取後僅為過濾處理，未經滅菌、加熱等加工程序即裝瓶販售，遂依法查扣石斑魚養殖水8.3公噸、「海洋活性小分子肽」7,253瓶，進銷貨紀錄、廣告講義等案關資料，並約談郭男等人到案，檢察官複訊後諭令郭男以100萬元交保，全案朝涉嫌違反健康食品管理法罪嫌偵辦。
 

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