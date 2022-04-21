各地學校停課標準數變 未來會加嚴？陳時中：會陸續放鬆
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3058例COVID-19確診病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，單日確診突破3000人。目前國內已有600多所學校暫停實體課程，不過各地對停課的標準不一，且經常隨疫情滾動式調整，讓家長疲於奔命。對此，有媒體詢問陳時中會考慮加嚴停課標準？陳時中則回應「會陸續放鬆」，強調現在防疫是以減災為目標，和過去已不相同。
防疫記者會上有媒體詢問，近期國內確診病例快速增加，可能月底就會單日確診人數破萬，疫情估計要等到5月甚至6月才會到達高峰，指揮中心是否會重新考慮，對於各級學校停課規範再度朝向加嚴管制？
陳時中則強調，目前中央的停課規範已經定下來，沒有考慮更改，且未來很多規定都會陸續放鬆，各項防疫措施不是由疫情規模決定，目前防疫的重點在於減災，關鍵在藥物整備、輕重症分流確保醫療量能等等，其他管制會朝向放鬆，以不影響正常生活為主。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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