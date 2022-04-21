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各地學校停課標準數變　未來會加嚴？陳時中：會陸續放鬆

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到停課標準是否會加嚴，回答「會陸續放鬆」。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到停課標準是否會加嚴，回答「會陸續放鬆」。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 15:16:31

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3058例COVID-19確診病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，單日確診突破3000人。目前國內已有600多所學校暫停實體課程，不過各地對停課的標準不一，且經常隨疫情滾動式調整，讓家長疲於奔命。對此，有媒體詢問陳時中會考慮加嚴停課標準？陳時中則回應「會陸續放鬆」，強調現在防疫是以減災為目標，和過去已不相同。

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防疫記者會上有媒體詢問，近期國內確診病例快速增加，可能月底就會單日確診人數破萬，疫情估計要等到5月甚至6月才會到達高峰，指揮中心是否會重新考慮，對於各級學校停課規範再度朝向加嚴管制？

陳時中則強調，目前中央的停課規範已經定下來，沒有考慮更改，且未來很多規定都會陸續放鬆，各項防疫措施不是由疫情規模決定，目前防疫的重點在於減災，關鍵在藥物整備、輕重症分流確保醫療量能等等，其他管制會朝向放鬆，以不影響正常生活為主。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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