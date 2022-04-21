4月至6月防疫保單不算數？金管會：已收取保費契約就成立
針對市場傳出各家保險公司將發布聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數，金管會今（21）日表示，已成立的保險契約，權益不受影響，且產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶保費，保險契約即為成立。
金管會保險局指出，產險公司的防疫保險商品，均為1年期保單且屬不保證續保性質，保險公司對於是否同意續保有主動權，並可做核保與風險控管機制，如須調整費率或承保範圍，應於保險契約成立前，將調整後的內容提供保戶選擇，而保險契約一旦成立，即須依契約履行。
保險局也強調，基於損害填補原則，防疫保險商品設計多為費用補償，例如確診或隔離衍生的相關費用或無法工作的經濟損失，惟保險公司得基於風險胃納量、保險費率適足性及疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目的合理性作商品調整。
其實，對於4月到6月間的防疫保單將不算數的傳聞，產險業者在第一時間也多表示是謠言，有業者還說「這是超級大謠言」，有的則表示應該是誤解，只要符合核保條件及繳費了，保單就生效，也有人認為可能是4月至6月有不少保戶舊保單到期要續保，但舊保單已下架，若要續保只能選擇新保單，因此有這樣傳言誤解。