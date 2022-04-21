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高雄+77　陳其邁：辦公空間、廠辦、市場都是高風險場域

▲高雄市今(21)日新增77例本土確診個案，市長陳其邁表示，高雄目前的風險仍是外縣市移動，且辦公空間、廠辦、市場等也都是高風險場域。(圖／高市府提供)
▲高雄市今(21)日新增77例本土確診個案，市長陳其邁表示，高雄目前的風險仍是外縣市移動，且辦公空間、廠辦、市場等也都是高風險場域。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-21 15:57:35

高雄市今(21)日新增77例本土確診個案，其中獅子會聚會已造成32人確診，市長陳其邁表示，高雄目前的風險仍是外縣市移動，以及這些移動者在社區造成的感染。陳其邁認為，辦公空間、廠辦、市場等也都是高風險場域。

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▲4月21日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲4月21日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高市府提供）
▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高市府提供）
高雄今天新增77例本土病例，隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史17例，密切接觸者42例，疫調中1例，至於獅子會上周五、六分別在番太郎味自慢料理與漢來飯店9樓金龍廳辦會員大會，至昨已致25人染疫，高市府擴大匡列200多人採檢，預計今天還可能有新增病例。

▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
▲具外縣市活動史確診個案。（圖／高市府提供）
陳其邁認為，高雄市的疫情比台北、新北延遲一星期左右，目前在縣市移動上疫調日益困難，透過社區篩檢，保持醫療量能等，變成最重要的防疫課題。在疫情的因應部分，從避免社區傳播、輕重症分流都是下一階段的重點。市府會在盡可能的範圍內會努力調查。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，外縣市旅遊史以台北的9例最多，另外在辦公空間、廠辦、市場等也都是高風險場域。

高雄市某獅子會近200人的年會爆發群聚感染，潘炤穎說，根據疫調4月11日台北的獅子會有南下旅遊，其中有一新北的確診個案（案34148）也在旅遊團中，高雄市有7名獅友也參與此次聚會，在大樹區聚餐。7人中有一人確診，為高市個案（案35657），15日就是高雄獅子會年會，50人聚餐，16日則在漢來大飯店199人參與年會，目前已有26名會員和6名同住家人被感染。

今天確診個案足跡遍及鐵板燒、臭臭鍋、小吃店、酒吧、豆漿店、咖啡廳、家樂福、教會、星巴克、牛肉麵店和多列高鐵列車。

另外，陳其邁今上午到河堤國小視察「班班有冷氣」措施，表示，根據國外經驗，新冠肺炎盛行率可能會達10%、20%，到30%都有可能，這也是Omicron社區化、流行化特徵，若以30%來看，台灣可能幾個月時間，就有700萬人染疫，這是有可能的，每個人都有機會。

陳其邁強調，在你、我都可能染疫情況下，確診者在社區裡生活更應給予支持，尤其是吃飯是非常重要的，若未來大流行時，市府人力有限，與民間合作是必然之事，像外送餐限電子支付，以免面對面付款有風險，而送餐到府時，不管大樓管委會等人員，大家都要互相體諒包容，互相協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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