疫情狂飆！北市估全台20%確診 陳時中：正式與病毒共存
中央流行疫情指揮中心今(21)日，公布國內新增3,058例COVID-19確定病例，分別為2,969例本土個案及89例境外移入，合計確診屬飆破3千人。昨天(20日)北市副市長黃珊珊表示，粗估這波本土疫情，全台會有20%、約460萬人確診，21日指揮官陳時中回應，若達到20%確診數字「就正式走入跟病毒共存的時機」。
對此，陳時中指出，要與病毒共存的國家，多半是「時勢所逼」，也就是說國內的公衛量能，已無法負荷，不過仍努力將社會傷害降到最低。針對國內疫情，未來的大方向還是要把防疫做好，呼籲民眾打疫苗，像是6-11歲兒童、以及65歲以上高風險族群施打第四劑疫苗等 ，然後將輕重症做出分流。
陳時中強調，所謂15至20％就是「實質共存」，一旦染疫人數持續增加，相對社會管理及接觸者情況就不會太敏感，且現在多為輕症，實際上已經與病毒共存，反而要多關注中重症的醫療量能。（編輯：林盈君）
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