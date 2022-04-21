高雄獅子會群聚延燒！足跡包含星巴克、漢來大飯店、影城
全台確診數暴增，今天（21日）高雄也新增77例，其中獅子會群聚仍持續延燒中，截至今天已有26名相關人員確診，並衍生6位同住家人染疫。稍早市政府也公布確診者足跡，包含番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓金龍廳、星巴克三多店、星巴克義大城門市、老宋牛肉麵、義享時尚廣場、家樂福成功店、老汕頭火鍋博愛店、高鐵等都有足跡。
高雄市政府指出，日前因獅子會舉辦26屆會員代表大會，共有198人出席活動，在4/15、4/16連續2天於番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓金龍廳舉行聚餐，全案已累積32人確診。
高雄疫情狀況則包含以下，外縣市旅遊史有17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例(同住親友17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險區域2例)，居隔期間陰轉陽個案13例，疫調中有1例。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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