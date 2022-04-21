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高雄獅子會群聚延燒！足跡包含星巴克、漢來大飯店、影城

▲高雄市長陳其邁今天下午公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今天下午公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 15:51:18

全台確診數暴增，今天（21日）高雄也新增77例，其中獅子會群聚仍持續延燒中，截至今天已有26名相關人員確診，並衍生6位同住家人染疫。稍早市政府也公布確診者足跡，包含番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓金龍廳、星巴克三多店、星巴克義大城門市、老宋牛肉麵、義享時尚廣場、家樂福成功店、老汕頭火鍋博愛店、高鐵等都有足跡。

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高雄市政府指出，日前因獅子會舉辦26屆會員代表大會，共有198人出席活動，在4/15、4/16連續2天於番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓金龍廳舉行聚餐，全案已累積32人確診。

高雄疫情狀況則包含以下，外縣市旅遊史有17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例(同住親友17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險區域2例)，居隔期間陰轉陽個案13例，疫調中有1例。（編輯：陳苾暐）

▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市下午公布8張足跡圖。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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