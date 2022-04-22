最強小七！7-11開賣「清粥小菜」 網跪了：看起來好欠買
深夜吃清粥小菜，是一種大人的浪漫。但如果家裡附近沒有24小時清粥專賣店，想吃就得自己煮粥、張羅配料，除非是要準備全家人的早餐，否則一般人不會如此厚工。有眼尖的網友發現，7-11竟然也開始賣起清粥小菜，除了白粥還有鹹蛋、花瓜等，立刻驚喜上網PO文，網友聞訊大讚：「看起來好欠買」。
原PO在臉書社團分享：「今天看到小七居然連早餐的清粥小菜都賣了，有鹹蛋，玉筍，花瓜，豆棗，適合當天肚子不舒服時吃」，貼文立刻引起其他人熱烈討論：「很棒欸，有時候真的很想吃清淡一點」、「喜好中式早餐者的福音」、「到底還有什麼是超商買不到的」、「下次就是燒餅油條了」。
不過單碗價格65元也讓不少人嫌貴，「價格不可愛，但真的很方便，適合那種只有一兩餐必須得吃清粥，不想開一堆罐頭的時候」，不少人也認同，配菜組合內容不錯，雖然貴了點，但如果有短暫性的即時需求還是會買，更有人稱讚是「罐頭綜合盒」。
有網友跑了兩間店都沒看到，根據《NOWnews今日新聞》向7-ELEVEN詢問，該項產品是前（20）日才正式上架的新品，正確品名是「粥天子-地瓜粥小菜」，目前僅限於台北地區超過300店販售，後續將陸續擴大導入。
地瓜粥是稀飯搭配台農57號地瓜熬煮，上層則有鹹蛋、辣筍絲、肉鬆、脆瓜、豆棗共5種配菜。記者實際購買試吃，粥內有兩大塊地瓜，白粥口感清甜，不過地瓜味道吃起來太淡了點，小菜表現都還算到位，鹹蛋、豆棗配著白粥吃，有種「神還原」的驚喜感，但如果以大食量的民眾來說，可能還沒撐到下一餐就提早餓了。