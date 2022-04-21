竹市議員李妍慧推防疫新生活指南：把陳時中存在身邊

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若「不是密切接觸者」自我監測即可，若為「密切接觸者」應居家隔離自行快篩：「快篩陰性」則是居家隔離10天查看有無出現症狀，而「快篩陽性」則前往醫院PCR篩檢，經檢測為「PCR陽性」且符合居家照護條件，須依衛生單位指示隔離。（詳見「有接觸確診者怎麼辦？」流程圖）
李妍慧特別提醒：若不幸因為匡列隔離、或是需要照顧被匡列隔離者，可申請防疫補償金每日1000元，詳細狀況請參考衛福部網頁（t.ly/gW0E）。
李妍慧最近接到大量民眾陳情，許多上班族在衛生所排隊打疫苗、打電話向診所預約也不太方便。她以新竹市成年人口估算，新竹市第2劑覆蓋率達8成，第3劑普及率落在50~60％之間，扣除掉間隔時間未滿12週無法施打，約有5至8萬人「能打第3劑，但還沒有打」，且有相當高比例為青壯人口。
針對新竹市民的狀況，李妍慧已經於第一時間提供給新竹市衛生局，希望建立各診所即時回報機制，並同步更新在新竹市防疫平台，避免市民朋友苦等電話的狀況。同時，她也向市府提議新增「#青壯人口第三劑專用時間 」，希望能夠藉此增加三區衛生所施打站的效率。
至於許多家長關注的兒童疫苗，李妍慧提醒大家：現有研究報告指出6-11歲兒童施打Moderna（莫德納）為佳，未來將以「共打2劑，間隔12週，僅施打成年人半劑量」為前提，在指定院所或校園安排接種，而打完2劑滿5個月的青少年族群（12-17歲）可接種追加劑，衛生局已加緊安排中。
對於快篩劑需求增加，李妍慧請民眾不用擔心，亦不用過度囤貨。台灣已向海外廠商購買1億劑COVID-19快篩試劑，搭配「快篩國家隊」台灣一天可生產30餘萬劑量，預估每日供應百萬劑，價格壓到100元左右，而政府也將強化配送系統，屆時藥局、便利商店皆能看得到快篩試劑，民眾也買得下去。
因應疫情變化快速，李妍慧製作的「新台灣防疫模式—最新生活指南」除了有圖片可以下載以外，也方便民眾使用LINE隨時查詢最新資訊：只要加入「李妍慧[email protected]」並輸入「防疫指南」，即可查詢目前最新版本的資訊，讓民眾隨時找到因應疫情的最佳生存之道。