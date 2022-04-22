為渣男林柏宏欠債7位數　柯佳嬿苦嘆：愛到卡慘死

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Netflix《媽，別鬧了！》耗資超過一億元拍攝， 由超重量級三大女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿脫軌搞笑演出！ 飾演看不對眼的母女，三人都在追求真愛的路上， 對彼此戀情互看不順眼，都能言善道的捍衛自己的愛情觀， 但當自己面臨愛情不如自己想像般美好時，還是會不知所措、 陷入苦惱。導演陳慧翎細膩浪漫的拍攝手法為《媽，別鬧了！》 帶來許多似曾相識的日常情節，導演陳慧翎表示：「 女性不論在什麼年紀都會面臨各種情感的問題， 親情和愛情更是我們一輩子的課題，我期待能夠把這些傷心事、 苦惱事用輕鬆、又哭又笑的方式呈現，讓觀眾在過程中有共鳴。」





▲超重量級三大女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿脫軌搞笑演出！飾演看不對眼的母女，三人都在追求真愛的路上。（圖／Netflix提供）

▲賈靜雯（左）飾40未婚魚干女寫霸總系列言情小說，愛上自戀型學長吳慷仁。（圖／Netflix提供）