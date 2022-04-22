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巷仔內／安全問題不先解決　台鐵改革列車只會寸步難行

▲交通部長王國材因太魯閣事故披掛上陣，改革台鐵自然是首要任務。圖為前交通部長林佳龍與王國材交接並相擁致意。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部長王國材因太魯閣事故披掛上陣，改革台鐵自然是首要任務。圖為前交通部長林佳龍與王國材交接並相擁致意。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／特稿

2022-04-22 09:30:00

台鐵3年內兩起重大傷亡意外，讓各界不得不直視台鐵安全改革，也讓停滯逾20年的台鐵公司化議題再次浮上檯面，交通部長王國材因太魯閣事故披掛上陣，改革台鐵自然是首要任務，儘管中央上下一心力推公司化條例，但工會不止讓王國材吃閉門羹，「五一不加班」行動更要他踢鐵板，承如王國材所言：「改革列車已開。」但未來恐怕寸步難行。

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台鐵公司化議題停滯逾20年，今（21）日立法院首次進行草案逐條審查，儘管朝野各黨派與一般民眾都認同意外頻傳、組織陳舊的台鐵急需安全改革，但當交通部祭出「公司化」作為解方，基本的安全要求便彷彿從各種聲音中消失， 從資產折舊、國有土地利用、票價、債務，都成為改革的絆腳石。

儘管王國材提出員工任用制度自由選擇、保證不裁員不減薪、福利會更好，甚至他全台15個台鐵企工分會跑透透，自認傾聽基層的聲音，但當戰場拉大、戰線拉長，中央對台鐵安全改革的決心備受檢驗。

台鐵企工認為，交通部覬覦台鐵的土地，就算是真有心改革，此舉也是請鬼拿藥單，台鐵公司早晚坐吃山空。而一向重視台鐵員工勞權的產業工會更是戳到交通部痛處，列舉多年來工會提出的安全問題，反問中央以往都不重視安全議題，如今卻要以公司化作為改革良方，忽視基層聲音。第一線的台鐵員工反將師出有名的王國材戴上服務官僚的帽子。

台鐵需要改革而不是找戰犯。台鐵之所以問題重重不是兩工會的錯、債築高台不是王國材的錯、列車意外頻傳不是交通部的錯，台鐵的非戰之罪不可能只找單一單位開刀，既然改革的重責大任落在了王國材身上，想透過公司化改革，而且要又快又好，恐怕只能備妥銀兩，接受企工要求，一肩扛起負債，因為國人不能沒有台鐵。

台鐵作為我國運能最大、最完整的大眾運輸系統，是許多民眾日常主要通勤工具，只要一天沒有台鐵，通勤、返鄉之路困難重重，「五一不加班」行動反而成為台鐵改革的最大挑戰，王國材今日鬆口，將以遊覽車、公路客運以「類火車」方式運行，意即站站停，確保大眾有車可搭，但「交通運輸是另一件事」，中央是否能承受公路系統癱瘓造成的民怨，堅定的把改革列車繼續開下去？甚至做好未來三節都沒有台鐵疏運的準備？剩下的都是交通部的事了。
 

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