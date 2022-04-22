房市／30以下年輕族群看房市較樂觀　60歲以上剩28%

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，越年輕的族群可能越沒經歷過房市修正，加上購屋可能偏向剛性需求，因此對於房價看漲的比例最高，不過年紀越高可能經歷過房市的景氣循環，知道房價總是會起起落落，加上年紀大對於風險承擔能力有限，因此調查發現年紀越大的族群，對於房價看法越為保守。
信義房屋調查顯示，未滿30歲看漲房價比例最高，達64%，30~34歲52%看漲房價，35~44歲就剩下42~44%看漲房價，45~49歲則有39%看漲，60歲以上就只剩下28%看漲。
至於外在事件部分，面對未來升息循環的趨勢可能來臨 ，46%受訪者認為有需要就購屋，47%認為會暫緩購屋或降低預算，7%認為不清楚，調查結果顯示未來若連續性升息，可能近半的受訪者覺得會受到影響，因此判斷對於市場信心與購買力將有一定的影響程度。
通膨預期調查部分，此次調查剩下43%認為通膨會讓房價明顯上漲，上季調查比例則超過6成，可能少部分受訪者認為通膨雖有影響，但可能在過去一段時間已經同步反映在房價上。
政府推動禁止預售案換約轉手政策，43%受訪者認為對於房市影響不大，15%認為房價會下跌，18%認為房價會漲不動，也有25%認為不清楚。至於對於未來房價看法部分，此季調查期間恰逢俄烏戰爭、央行升息與政府推動預售換約政策期間，對於購屋人信心有短期干擾，因此看漲房價的比例從上一季的62%，修正到46%，但整體購屋信心還是屬於中性偏樂觀。
信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為2022年3月18日~3月24日，總計回收1080份網路問卷。
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