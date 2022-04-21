家用快篩試劑哪裡買？「LINE熱點、超商App」一鍵查庫存

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在LINE主頁的「服務」裡可進入LINE熱點，在搜尋欄輸入指定關鍵字，就能依照手機定位，一鍵找尋離自己最近的快篩資訊。
📌最近的家用快篩販賣地點
或搜尋關鍵字：#居家快篩試劑販售地點
📌最近的公費快篩試劑發放地點
或搜尋關鍵字：#公費快篩試劑發放地點
📌COVID-19全國指定社區採檢院所
或搜尋關鍵字：#COVID-19全國指定社區採檢院所
（快篩陽性疑慮者可進一步檢測。）
■7-11防疫地圖
📌防疫補給站
開啟《OPEN POINT》App，首頁可點入「防疫補給站」，快速查詢各門市的防疫商品庫存量。
■全家防疫地圖
開啟全家App，首頁選擇「地圖趣」，點選「防疫新生活」，可開啟防疫地圖查詢門市庫存。
■公費快篩診所地圖
如果完全買不到自費的家用快篩試劑，指揮中心也有提供公費快篩試劑。指揮中心表示，具有呼吸道等症狀病患，至指定診所就醫後，經醫師評估後若有需要會給予快篩，並非直接免費領取。若是陪同幼兒看診者，經醫師判斷也可發放，但不可代家人領取。
📌公費快篩619家診所名單
📌公費快篩診所地圖
📌快篩陽性疑慮者，可至「COVID-19 全國指定社區採檢院所」進一步檢測。