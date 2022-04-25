Tag人物／賣上千萬張椅子家具廠 全家同心拚永續經營

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桌腳大王蔡正忠原本是加工車床師傅，意外頂下了金屬家具公司，一心一意的要將金屬家具做好，憑著對於客戶的誠信，即使估錯價也默默吞下了虧損，將客戶的要求做到盡善盡美，憑藉著這樣的待客之道，蔡正忠在匱乏的資源中想盡辦法創造最大價值，漸漸的他成為許多連鎖餐飲品牌的供應商，「金屬的東西啊！坐幾十年都不會壞」蔡正忠驕傲的說。
創意結合設計 建立新脈絡與架構
經過51年的淬煉，老工廠開始也要隨著時代而轉型，小兒子蔡宗賢在美國主攻產品設計，學成後回到家裡幫忙，要與家人一同攜手帶領工廠跨入新的世代，「設計是一種溝通的模式」蔡宗賢說，早期工廠製作的產品都是標準化、模組化，過去是賣方市場，有什麼產品消費者基本上是照單全收，然而大陸低價產品的大舉進軍，客戶不再單單追求產品本身，還格外著重產品的服務價值，客製化的服務將會是未來決勝的關鍵，早期工廠不需要畫設計圖，基本上跟師傅講好，大家用形容詞溝通，而客製化的產品融入設計，就必須有效的溝通，強調精準測量，因此蔡宗賢開始畫設計圖給老師傅，甚至先製作出模型，除了降低不良率，也能有效知道彼此的想法，這過程是個非常大的陣痛期，卻是轉型的必經之路，「他們（師傅）反對的聲音，有的是來自於不安感」，蔡宗賢說要解決這樣的不安感，必須藉由設計帶來清楚的架構、明確的步驟來降低錯誤，取而代之的就會是成就感與挑戰感。
將千噸廢料加入設計 變身時尚家具吸引眼球
「我們每個家人都有共同的目標，大家一起想要邁向創新，然後永續的經營」，蔡宗賢認為「永續」就是要做有影響力的事情，在金屬家具的製作過程中，每年會產生數以千噸的鋁屑，以往這些鋁屑會被視為廢料拿去回收，但回收的過程就是將它溶解重新製作成鋁合金，當中會消耗更多能源，產生許多對環境的有害物質，蔡宗賢對於這些閃閃發亮的鋁屑有獨到的眼光，他將鋁屑與環氧樹脂結合，做成時尚的椅墊，原本的工廠廢料藉由設計有了新的生命，更延續了這項產品的價值。
老工廠新舊觀念並存 全家分工為新趨勢做準備
「一開始覺得他做這些東西有人要買嗎？結果現在的潮流就是喜歡這種奇奇怪怪、比較創意的東西」，蔡正忠看著兒子的設計，笑得合不攏嘴，即使覺得出乎意料，也不忘對兒子的設計給予肯定鼓勵，已經51歲的金屬家具工廠，未來還要繼續跟著時代前進，目前大哥蔡宗文負責擴廠的業務，嫂嫂則負責採購以及廠商聯繫，全家一同攜手持續擴展品牌的軟實力與硬實力！
【#Tag人物小檔案】
姓名：蔡宗賢
幸中家具官網：https://sj1970.tw/